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इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी- शादीशुदा पुरुष और महिला का लिव इन में रहना अपराध नहीं

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव इन को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई शादीशुदा पुरुष किसी वयस्क महिला के साथ उसकी सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में रहता है, तो यह किसी भी प्रकार का अपराध नहीं है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून और नैतिकता को अलग-अलग रखा जाना चाहिए और सामाजिक धारणा अदालत के फैसलों को प्रभावित नहीं कर सकती.

न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति करून सक्सेना की खंडपीठ यह टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें एक लिव-इन जोड़े ने महिला के परिवार से मिल रही धमकियों के खिलाफ सुरक्षा की मांग की थी. मामले के अनुसार, महिला के परिवार ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ता शादीशुदा है और 18 वर्षीय युवती को बहला-फुसलाकर अपने साथ रखा है.

कानून और नैतिकता अलग : परिवार का यह भी कहना था कि शादीशुदा होने के बावजूद किसी अन्य महिला के साथ रहना अपराध है. हालांकि, कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कोई अपराध नहीं है जिसमें एक विवाहित पुरुष, किसी वयस्क के साथ उसकी सहमति से लिव-इन में रहने पर अभियोजित किया जा सके. कानून और नैतिकता को अलग रखना आवश्यक है.