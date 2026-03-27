इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी- शादीशुदा पुरुष और महिला का लिव इन में रहना अपराध नहीं
कोर्ट ने कहा कि कानून और नैतिकता को अलग-अलग रखना चाहिए. दो बालिग व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस का मूल कर्तव्य है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 7:33 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव इन को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई शादीशुदा पुरुष किसी वयस्क महिला के साथ उसकी सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में रहता है, तो यह किसी भी प्रकार का अपराध नहीं है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून और नैतिकता को अलग-अलग रखा जाना चाहिए और सामाजिक धारणा अदालत के फैसलों को प्रभावित नहीं कर सकती.
न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति करून सक्सेना की खंडपीठ यह टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें एक लिव-इन जोड़े ने महिला के परिवार से मिल रही धमकियों के खिलाफ सुरक्षा की मांग की थी. मामले के अनुसार, महिला के परिवार ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ता शादीशुदा है और 18 वर्षीय युवती को बहला-फुसलाकर अपने साथ रखा है.
कानून और नैतिकता अलग : परिवार का यह भी कहना था कि शादीशुदा होने के बावजूद किसी अन्य महिला के साथ रहना अपराध है. हालांकि, कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कोई अपराध नहीं है जिसमें एक विवाहित पुरुष, किसी वयस्क के साथ उसकी सहमति से लिव-इन में रहने पर अभियोजित किया जा सके. कानून और नैतिकता को अलग रखना आवश्यक है.
ऑनर किलिंग का खतरा : कोर्ट ने कहा कि महिला ने शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर बताया है कि वह बालिग है और अपनी इच्छा से याचिकाकर्ता के साथ रह रही है. याचिकाकर्ताओं ने यह भी आशंका जताई कि महिला का परिवार इस संबंध के खिलाफ है और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है, जिससे ऑनर किलिंग का खतरा बना हुआ है. बावजूद इसके, पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.
गिरफ्तारी पर रोक : इस पर गंभीर रुख अपनाते हुए कोर्ट ने कहा कि दो बालिग व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना पुलिस का मूल कर्तव्य है. कोर्ट ने राज्य को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का समय दिया. अंतरिम राहत देते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई तक शाहजहांपुर के जैतीपुर थाना में दर्ज मामले में याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे.
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