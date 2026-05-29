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हाईकोर्ट की टिप्पणी- एसिड अटैक पीड़िता को एक हजार रुपये पेंशन देना मजाक, स्थायी पुनर्वास के लिए बने ठोस नीति

​प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में एसिड अटैक के पीड़ितों के मुआवजे और उनके स्थायी पुनर्वास को लेकर राज्य सरकार के ढुलमुल रवैये पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने साफतौर पर कहा कि वर्तमान दौर में एसिड अटैक पीड़िता को मात्र एक हजार रुपये प्रतिमाह की पेंशन देना उसके साथ मजाक है, क्योंकि इससे सम्मानजनक जीवन जीना मुमकिन नहीं है. यह टिप्पणी ​न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव एवं न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने फ़रहा की याचिका पर सुनवाई करते हुए की.

​​हाईकोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य और दुख व्यक्त किया कि परिवर्तन केंद्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और लक्ष्मी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक एसिड अटैक पीड़ितों के पुनर्वास के लिए कोई ठोस और ढांचागत नीति तैयार नहीं की है. कोर्ट ने कहा कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपये मुआवजे को भी कम माना था. आज 2026 में, जब महंगाई और जीवन यापन की लागत इतनी बढ़ चुकी है, तब भी सरकार पुरानी व्यवस्था पर टिकी है. सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ एक बार मामूली मुआवजा देकर खत्म नहीं हो जाती.

​पिछली सुनवाई में कोर्ट की सख्ती के बाद प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव गृह और अपर मुख्य सचिव महिला एवं बाल विकास व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए. हालांकि उनके हलफनामों से असंतुष्ट कोर्ट ने कहा कि इन हलफनामों में सिर्फ कागजी बैठकों और बातचीत का जिक्र है लेकिन धरातल पर पीड़ितों के रोजगार, मुफ्त इलाज और सामाजिक सुरक्षा को लेकर कोई ठोस खाका नहीं है.