हाईकोर्ट की टिप्पणी- झूठी FIR पर बिना सबूत केस न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग, केस कार्यवाही कैंसिल की
कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता का केस दुर्भावनापूर्ण अभियोजन है, जिसका कोई भविष्य नहीं है. याचियों के खिलाफ कोई केस नहीं बनता.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 6:26 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झूठी एफआईआर पर सबूत के बगैर पुलिस की चार्जशीट पर गंभीर टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि याची पर शिकायतकर्ता के रिश्तेदारों को आपत्तिजनक पत्र लिखकर शादी होने में बाधा उत्पन्न करने के आरोप का कोई पत्र बरामद नहीं किया गया. बिना सबूत के बगैर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी और अदालत ने यांत्रिक तरीके से उस पर संज्ञान लेकर सम्मन भी जारी कर दिया, जबकि कोई वाद कारण नहीं है. झूठी एफआईआर और बिना साक्ष्य बयान के आधार पर आपराधिक केस चला दिया गया.
यह टिप्पणी न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने गाजीपुर के राजकुमार व तीन अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए की. कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता का केस दुर्भावनापूर्ण अभियोजन है, जिसका कोई भविष्य नहीं है. याचियों के खिलाफ कोई केस नहीं बनता. इसी के साथ कोर्ट ने चार्जशीट, संज्ञान व सम्मन आदेश सहित राज्य बनाम आशीष चौहान व अन्य की केस कार्यवाही रद्द कर दी. याचियों के खिलाफ गाजीपुर के कसीमाबाद थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. इसका मुकदमा न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मदाबाद की अदालत में विचाराधीन था.
याची के वकील गणेश पांडेय का कहना था कि विवेचक ने कोई सबूत इकट्ठा नहीं किए और निराधार बयान व एफआईआर के आधार पर चार्जशीट दाखिल कर दी. अपमानजनक पत्र लिखने का आरोप लगाया गया, लेकिन पुलिस ने एक भी पत्र बरामद नहीं किया और बीएनएस की धारा 351(3), 352 के तहत चार्जशीट दाखिल कर दी. कोर्ट ने पूरी केस कार्यवाही को दुर्भावना पूर्ण करार देते हुए रद्द कर दिया.
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