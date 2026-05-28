हाईकोर्ट की टिप्पणी- लोन भुगतान के बाद मकान के दस्तावेज जब्त नहीं रख सकता बैंक
कोर्ट ने मकान के बैनामा और अन्य दस्तावेजों को दो सप्ताह के अंदर सुपुर्द करने का आदेश दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 28, 2026 at 10:03 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि बैंक का लोन चुकता होने के बाद बैंक बंधक सम्पत्ति अपने पास नहीं रख सकता है. कोर्ट ने याची के बैंक ऑफ इंडिया में बंधक उसके मकान के बैनामा और अन्य दस्तावेजों को दो सप्ताह के अंदर सुपुर्द करने का आदेश दिया है. गाजियाबाद की सीमा जैन की याचिका पर न्यायमूर्ति अजित कुमार ने सुनवाई की.
याची की ओर से उसका पक्ष अधिवक्ता रजत ऐरन एवं राज कुमार सिंह ने रखते हुए दलील दी कि याची ने वर्ष 2002 में गाजियाबाद में एक मकान खरीदकर नगर निगम में नामान्तरण करवा लिया था. 10 वर्ष तक रहने के पश्चात 2012 में बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिस भेजकर बताया कि मकान की पूर्व मालकिन अपने बेटे के 5 लाख के लोन में गारंटर थी और मकान बंधक था. पूर्व मालकिन के बेटे द्वारा लंबे समय से लोन ना चुकाने से अब देनदारी 22 लाख रुपये से ऊपर है और ना चुकाने की स्थिति में बैंक द्वारा मकान का कब्जा ले लिया जाएगा.
अधिवक्ताओं ने बताया कि तत्कालीन बैंक मैनेजर द्वारा भी ये माना गया कि न तो अब गारंटर ही जीवित है और ना ही उसके बेटे की कोई जानकारी है. बैंक द्वारा याची के साथ समझौता करते हुए 5,50,000 रुपए जमा करवाकर अदेय प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया, किंतु गिरवी मूल दस्तावेज देने से ये कहकर इंकार कर दिया गया कि बैंक द्वारा मूल उधारकर्ता अथवा गारंटर को ही उक्त कागज लौटाए जा सकते हैं.
याची की ओर से तर्क दिया गया कि बैंक का आचरण मनमाना और अन्यायपूर्ण है. बैंक के अधिवक्ता ने दलील दी कि याची बैंक की ना ग्राहक है और ना ही उधारकर्ता इसलिए उसका गिरवी दस्तावेजों पर कोई अधिकार नहीं है. कोर्ट ने कहा कि याची की संपत्ति खरीद और नामांतरण पर बैंक द्वारा कोई आपत्ति कभी नहीं की गई और ना ही उक्त संपत्ति पर कोई सिविल अथवा अपराधिक मामला लंबित है.
बैंक मानता है कि मूल गारंटर और उसके बेटे से संपर्क अब संभव नहीं है एवं समस्त लोन राशि समझौते के आधार पर चुका दी गई है. इसलिए अब बैंक के पास उक्त संपत्ति के गिरवी दस्तावेजों को रखने का कोई अधिकार नहीं है. याची अपनी बेटी की शादी हेतु दस्तावेजों के अभाव में लोन भी नहीं ले पा रही है.
यह भी पढ़ें : गंगा एक्सप्रेस-वे पर रीलबाजों ने की स्टंटबाजी, चार गिरफ्तार, पुलिस के सामने कान पकड़कर बोले- माफ कर दें