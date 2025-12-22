ETV Bharat / state

हिमाचल पंचायत चुनाव मामले में अब 30 दिसंबर को होगी सुनवाई, सरकार और EC ने फाइल किए जवाब

हिमाचल हाईकोर्ट में प्रदेश में वक्त पर पंचायत चुनाव कराने की मांद को लेकर याचिका दायर की गई है.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (FILE)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 22, 2025 at 5:09 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के मामले में आज हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सरकार और चुनाव आयोग की ओर से मामले में जवाब फाइल किए गए. मामले में अब 30 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी. जहां वादी पक्ष प्रतिवादियों की ओर से दायर जवाबों का उत्तर देगा. 30 दिसंबर को मामले पर फिर बहस होगी. मामले पर मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ में सुनवाई हुई.

प्रतिवादियों की ओर से फाइल किए गए जवाब

हिमाचल प्रदेश में समय पर पंचायत चुनाव की मांग को लेकर हिमाचल उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है. मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने सरकार और चुनाव आयोग को 22 दिसंबर तक अपना जवाब दायर करने की आदेश दिए थे. इस पर सरकार और चुनाव आयोग की ओर से आज याचिका पर जवाब फाइल कर दिए गए हैं. जिस पर अब याचिकाकर्ता को उत्तर देना है. मामले पर अब 30 दिसंबर को बहस होगी.

याचिकाकर्ता का पंचायत चुनाव में देरी करने का है आरोप

समय पर पंचायत चुनाव की मांग करते हुए अधिवक्ता डिक्कन ठाकुर और अन्य की ओर से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है. इस याचिका में सरकार पर पंचायत चुनाव में देरी करने का आरोप लगाया गया है. याचिकाकर्ता का आरोप है कि 31 जनवरी को पंचायती राज में कार्यकाल पूरा होने जा रहा है. नियमों के मुताबिक कार्यकाल पूरा होने से 6 महीने पहले आगामी चुनाव के संबंध में तैयारी करना आवश्यक है. लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की ओर से चुनाव का शेड्यूल तय नहीं किया गया है. इसके अलावा चुनाव आयोग की ओर से भी आचार संहिता का केवल एक क्लोज लागू किया गया. याचिकाकर्ता का आरोप है कि ऐसे करना नियमों के विरुद्ध है.

