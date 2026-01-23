ETV Bharat / state

अब शनिवार को हाईकोर्ट में होगा कामकाज, विरोध में वकील नहीं करेंगे पैरवी, आदेश की पालना नहीं करने पर एसडीएम तलब

वकीलों ने कमेटी की रिपोर्ट से अवगत नहीं कराने पर रोष जताया. उधर, हाईकोर्ट ने एसडीएम को 12 फरवरी को हाजिर होने को कहा.

Rajasthan High Court, Jaipur
राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर (ETV Bharat Jaipur (File Photo))
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 23, 2026 at 9:06 PM IST

4 Min Read
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ की ओर से इस साल से माह में दो शनिवार न्यायिक कार्य दिवस घोषित करने पर शनिवार को वर्किंग डे रहेगा. हालांकि, वकीलों ने विरोध स्वरूप स्वेच्छा से न्यायिक कार्य से दूर रहने और पैरवी नहीं करने का निर्णय लिया है. वकीलों में रोष है कि मामले में गठित कमेटी की रिपोर्ट से वकीलों को अवगत नहीं कराया गया. ऐसे में हाईकोर्ट बार, जयपुर और जोधपुर स्थित एडवोकेट्स एसोसिएशन व लॉयर्स एसोसिएशन ने कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया. इधर, हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम के तहत परिवाद पर अदालती आदेश के बावजूद कार्यवाही नहीं करने पर एसडीएम द्वितीय सांगानेर को तलब किया है.

हाईकोर्ट बार अध्यक्ष राजीव सोगरवाल ने बताया कि पूर्व में इस संबंध में विवाद होने पर हाईकोर्ट प्रशासन ने पांच जजों की कमेटी बनाई थी. उसे 21 जनवरी तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट की जानकारी एसोसिएशन को नहीं दी गई और शनिवार को मुकदमों की सुनवाई की सूची जारी कर दी गई.

वकीलों को सातों दिन करना पड़ेगा काम: पिछले माह यह हुआ तय- हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ की बैठक में 12 दिसंबर 2025 को तय किया गया था कि अदालतों में बढ़ते मुकदमों को देखते हर माह दो शनिवार को सुनवाई की जाएगी. ऐसे में साल में 24 दिन अतिरिक्त कार्य दिवस होंगे. कार्य दिवस बढ़ाने के विरोध में वकीलों का कहना है कि इससे कामकाज प्रभावित होगा. अभी वकील शनिवार को अपने कार्यालय का अवकाश रखते हैं और सोमवार को सूचीबद्ध मुकदमों की तैयारी के लिए रविवार को काम करते हैं, लेकिन हाईकोर्ट के इस निर्णय से अब वकीलों को सातों दिन काम करना पड़ेगा.

आदेश की पालना नहीं करने पर जताई नाराजगी: उधर, राजस्थान हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण अधिनियम को लेकर 70 साल की वृद्धा के परिवाद का अदालत से मियाद तय करने के बाद भी एसडीएम की ओर से निर्णय नहीं करने को गंभीरता से लिया. इसके साथ ही अदालत ने परिवाद को एसडीएम द्वितीय सांगानेर से एसडीएम प्रथम में ट्रांसफर करते हुए पीठासीन अधिकारी विकास प्रजापत को 12 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्पष्टीकरण देने को कहा. जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश केसर देवी की याचिका पर दिए.

दो बाद दिए आदेश, फिर भी कार्रवाई नहीं: अदालत ने कहा कि इस मामले में कोर्ट ने दो बार आदेश दिए. लंबित परिवाद तीस दिन में तय करने को कहा, लेकिन पीठासीन अधिकारी ने तारीख देने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की. अदालत को उम्मीद नहीं थी कि पीठासीन अधिकारी अदालत के आदेश को ऐसे लेंगे. लगता है कि पीठासीन अधिकारी अदालती आदेश की पालना में रुचि नहीं रखते हैं. अदालत ने मंशा जताई कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए. अदालत ने कहा कि न्यायालय के आदेश की पालना समाज में व्यवस्था और न्याय बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है.

दूसरे एसडीएम को सौंपा परिवाद: अधिवक्ता आशीष पूनिया ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता ने वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम के तहत अपने बेटे-बहू के खिलाफ एसडीएम द्वितीय सांगानेर के समक्ष मार्च, 2024 में परिवाद दिया. इसकी अंतिम बहस नहीं सुनने पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई. हाईकोर्ट ने 11 नवंबर, 2024 को एसडीएम को एक माह में परिवाद पर निर्णय करने को कहा, लेकिन एसडीएम ने पालना नहीं की. इस पर वापस हाईकोर्ट में याचिका लगाई. हाईकोर्ट ने 15 मई को एक बार फिर एसडीएम को एक माह में निर्णय करने के साथ ही अधिकारी को चेतावनी भी दी.

इसके बावजूद एसडीएम ने कार्रवाई नहीं की. याचिका में कहा गया कि अदालत ने पूर्व में आदेश जारी कर एसडीएम से स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन उसके जवाब से अदालत संतुष्ट नहीं हुई. एसडीएम ने हाईकोर्ट को कहा था कि 17 नवंबर तक निर्णय किया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी छह बार सुनवाई टाली गई. इस पर अदालत ने नाराजगी जताते संबंधित एसडीएम को तलब करते हुए विचाराधीन परिवाद को एसडीएम प्रथम में स्थानांतरित कर दिया.

