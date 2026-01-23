ETV Bharat / state

अब शनिवार को हाईकोर्ट में होगा कामकाज, विरोध में वकील नहीं करेंगे पैरवी, आदेश की पालना नहीं करने पर एसडीएम तलब

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ की ओर से इस साल से माह में दो शनिवार न्यायिक कार्य दिवस घोषित करने पर शनिवार को वर्किंग डे रहेगा. हालांकि, वकीलों ने विरोध स्वरूप स्वेच्छा से न्यायिक कार्य से दूर रहने और पैरवी नहीं करने का निर्णय लिया है. वकीलों में रोष है कि मामले में गठित कमेटी की रिपोर्ट से वकीलों को अवगत नहीं कराया गया. ऐसे में हाईकोर्ट बार, जयपुर और जोधपुर स्थित एडवोकेट्स एसोसिएशन व लॉयर्स एसोसिएशन ने कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया. इधर, हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम के तहत परिवाद पर अदालती आदेश के बावजूद कार्यवाही नहीं करने पर एसडीएम द्वितीय सांगानेर को तलब किया है.

हाईकोर्ट बार अध्यक्ष राजीव सोगरवाल ने बताया कि पूर्व में इस संबंध में विवाद होने पर हाईकोर्ट प्रशासन ने पांच जजों की कमेटी बनाई थी. उसे 21 जनवरी तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट की जानकारी एसोसिएशन को नहीं दी गई और शनिवार को मुकदमों की सुनवाई की सूची जारी कर दी गई.

पढ़ें: गिरफ्तार आरोपियों के फोटो शेयर नहीं करेगी राजस्थान पुलिस, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जारी हुए आदेश

वकीलों को सातों दिन करना पड़ेगा काम: पिछले माह यह हुआ तय- हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ की बैठक में 12 दिसंबर 2025 को तय किया गया था कि अदालतों में बढ़ते मुकदमों को देखते हर माह दो शनिवार को सुनवाई की जाएगी. ऐसे में साल में 24 दिन अतिरिक्त कार्य दिवस होंगे. कार्य दिवस बढ़ाने के विरोध में वकीलों का कहना है कि इससे कामकाज प्रभावित होगा. अभी वकील शनिवार को अपने कार्यालय का अवकाश रखते हैं और सोमवार को सूचीबद्ध मुकदमों की तैयारी के लिए रविवार को काम करते हैं, लेकिन हाईकोर्ट के इस निर्णय से अब वकीलों को सातों दिन काम करना पड़ेगा.

पढ़ें: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: कैदियों के लिए शिकायत समिति गठित करे राजस्थान सरकार

आदेश की पालना नहीं करने पर जताई नाराजगी: उधर, राजस्थान हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण अधिनियम को लेकर 70 साल की वृद्धा के परिवाद का अदालत से मियाद तय करने के बाद भी एसडीएम की ओर से निर्णय नहीं करने को गंभीरता से लिया. इसके साथ ही अदालत ने परिवाद को एसडीएम द्वितीय सांगानेर से एसडीएम प्रथम में ट्रांसफर करते हुए पीठासीन अधिकारी विकास प्रजापत को 12 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्पष्टीकरण देने को कहा. जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश केसर देवी की याचिका पर दिए.