दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट की चेतावनी, कहा- दिव्यांगों के आरक्षित सीटों पर भर्ती नहीं की तो शुरू होगी अवमानना प्रक्रिया
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को विभिन्न सरकारी विभागों में दिव्यांगों के लिए आरक्षित खाली सीटों को ना भरने पर चेतावनी दी है.
Published : December 15, 2025 at 8:51 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को चेतावनी दी है की अगर वो विभिन्न सरकारी विभागों में दिव्यांगों के लिए आरक्षित खाली सीटों को नहीं भरती है तो उसके खिलाफ अवमानना की प्रक्रिया शुरु की जा सकती है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वो विभिन्न विभागों में भर्तियों पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करें.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हलफनामे पर गौर करते हुए कहा कि ये कोर्ट को भ्रम में डालने की कोशिश मात्र है. दिल्ली सरकार सामान्य भर्तियों को विशेष भर्ती अभियान के साथ घालमेल कर रही है. जबकि विशेष भर्ती यानि दिव्यांगों के लिए आरक्षित खाली सीटों को पिछले तीन सालों से नहीं भरा जा रहा है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आपने आंकड़ा जुटाने में ही एक साल लगा दिया. ये काम काफी पहले हो सकता था.
याचिका नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि सरकारी विभागों की ओर से दिव्यांगों के खाली पड़े पदों पर नियुक्तियों के लिए हीलाहवाली बरती जा रही है.
याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए खाली पड़े पदों को नहीं भरा जा रहा है. पहले की सुनवाई के दौरान स्टेट कमिश्नर फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज ने कहा था कि दिव्यांगों के लिए सीधी भर्ती कोटे के तहत 1351 सीटें खाली हैं. इनमें 356 सीटें दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए हैं। पदोन्नति के मामले में भी 852 सीटें खाली हैं, जिनमें 149 सीटें दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए हैं.
