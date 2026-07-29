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श्री चिंतपूर्णी मंदिर मामले में HC की सुक्खू सरकार को चेतावनी, 'जरूरी कदम न उठाए तो होंगे अवमानना नोटिस'

हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा है कि, श्री चिंतपूर्णी मंदिर मामले में जिम्मेदार अधिकारियों को भुगतने होंगे परिणाम.

HP High Court ON CHINTPURNI TEMPLE
श्री चिंतपूर्णी मंदिर मामले में HC की सरकार को चेतावनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 7:09 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सिद्धपीठ माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में विभिन्न निर्माण कार्यों से जुड़े मामलों में कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को चेताया है. अदालत में प्रदेश सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है यदि अदालत के पूर्व आदेशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई तो अवमानना की कार्यवाही शुरू की जा सकती है. हिमाचल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया और न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि समय पर उचित कार्रवाई न करने पर संबंधित अधिकारियों को परिणाम भुगता पड़ सकता है. अदालत ने राज्य सरकार को कार्रवाई करते हुए जवाब दायर करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त 2026 को होनी निर्धारित की गई है.

श्री चिंतपूर्णी मंदिर मामले में HC की सरकार को चेतावनी

हाईकोर्ट ने माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर से जुड़े विभिन्न जनहित याचिका और अवमानना याचिका मामलों पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए हैं. अदालत ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, "प्रतिवादी-राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को यह सूचित किया जाता है कि अगर आवश्यक कार्यवाही नहीं की जाती है, तो यह न्यायालय अवमानना कार्यवाही में नोटिस जारी करने के लिए बाध्य होगा और इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों को उसके परिणामों का सामना करना पड़ेगा."

मामले में इन्हें बनाया गया पक्षकार

मामले में राज्य सरकार के साथ-साथ उपयुक्त ऊना और मंदिर अधिकारी माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर को पक्षकार बनाया गया है. मामले की सुनवाई के दौरान उपायुक्त ऊना की ओर से अदालत के समक्ष एक हलफनामा भी दायर किया गया. इस हलफनामे में मंदिर परिसर के आसपास पार्किंग और अन्य सुविधाओं के विकास को लेकर की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया.

वहीं, राज्य सरकार ने बताया कि मंदिर से लगभग दो किलोमीटर दूर भारी वाहनों के लिए पार्किंग बनाने के लिए सरकारी भूमि चिन्हित कर ली गई है. उसे मंदिर ट्रस्ट के नाम हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके अलावा मंदिर ट्रस्ट द्वारा मंदिर परिसर से सटी भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी जारी है, जहां श्रद्धालुओं के लिए शौचालय, पेयजल, विश्राम जैसी सुविधाओं के साथ सौंदर्यीकरण और अतिरिक्त पार्किंग विकसित करने की योजना है.

मंदिर परिसर से जुड़े मामलों में 2025 में अवमाना याचिका

मामले में याचिकाकर्ता रजनीश खोसला की ओर से माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर परिसर के सौंदर्याकरण, विस्तार और पार्किंग व्यवस्था से जुड़े मामलों में न्यायालय के पूर्व आदेशों में हो रही देरी को लेकर दिसंबर 2025 में अवमाना याचिका दायर की गई थी. जिस पर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल डिवीजन बेंच ने सुनवाई की. याचिका में मुख्य रूप से माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर क्षेत्र में पार्किंग, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और इसी से जुड़े विभिन्न मामलों में अदालत के पूर्व आदेशों के प्रभावी ढंग से लागू करने कर मुद्दा उठाया गया. याचिकाकर्ता रजनीश खोसला ने अपने प्रत्युत्तर में आरोप लगाया है कि कई महीनों के बीत जाने के बावजूद परियोजना आगे नहीं बढ़ी है.

'जिम्मेदार अधिकारियों को भुगतने होंगे परिणाम'

याचिकाकर्ता और मध्यस्थता पक्ष ने दावा किया कि, लंबे समय के बावजूद परियोजना में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है. राज्य सरकार ने कार्यों में निर्धारित योजना से विचलन किया है. मध्यस्थता पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता अंकुश दास सूद ने कहा कि मामले में अदालत के 30 दिसंबर 2024 के आदेश का निर्धारित समय में पालन नहीं किया गया. साथ ही प्रतिवादियों की ओर से दायर हलफनामे में भूमि और अधिग्रहण की स्थिति का स्पष्ट विवरण भी नहीं दिया गया.

मध्यस्थता पक्ष ने उपायुक्त ऊना की स्थिति रिपोर्ट पर भी आपत्ति जताई. मध्यस्थता पक्ष ने इसे अपर्याप्त बताया और राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की. अदालत ने इन आपत्तियों को रिकॉर्ड पर लेते हुए राज्य के वकील को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो अवमानना नोटिस जारी किए जाएंगे और जिम्मेदार अधिकारियों को इसके परिणाम भुगतने होंगे.

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