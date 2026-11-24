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शिक्षक की नियुक्ति स्थायी प्रकृति की थी, सेवा समाप्त करने से पहले सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए था : हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेल्फ फाइनेंस पाठ्यक्रम बंद होने के कारण एक शिक्षक की सेवा समाप्त किए जाने के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सेवा समाप्ति के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, लेकिन शिक्षक को न्यूनतम वेतनमान के आधार पर बकाया वेतन देने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने कहा कि शिक्षक की नियुक्ति स्थायी प्रकृति की थी और उसकी सेवाएं संतोषजनक न होने की कोई रिपोर्ट भी नहीं थी. ऐसे में सेवा समाप्त करने से पहले उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था. यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने डॉ. नीरज श्रीवास्तव की याचिका पर दिया है.