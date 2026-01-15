ETV Bharat / state

शादी का वादा कर संबंध बनाने के बाद मुकरने के मामले में हाईकोर्ट का फैसला, कहा- झूठा वादा कर ली गई सहमति ही दुष्कर्म

कोर्ट ने कहा कि केवल जातिगत आधार पर शादी से इन्कार करना एससी/एसटी अधिनियम के तहत अपराध नहीं बनाता.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo Credit; ETV Bharat)
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी का वादा कर संबंध बनाने के बाद मुकरने के मामले में बड़ा फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई पुरुष आपसी सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंधों के बाद शादी करने से इनकार कर देता है, तो उसे तब तक बलात्कार (धारा 376 आईपीसी) नहीं माना जा सकता जब तक कि यह साबित न हो जाए कि शादी का वादा शुरू से ही झूठा था और केवल यौन शोषण के उद्देश्य से किया गया था. यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने दुष्कर्म और एससी/एसटी एक्ट में दर्ज मुकदमे की पूरी कार्यवाही रद्द कर दी. यह आदेश न्यायमूर्ति अनिल कुमार-दशम ने अविनाश शर्मा की याचिका पर दिया है.

यह मामला आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाने का है, जहां एक महिला (पीड़िता) की मां ने अविनाश शर्मा उर्फ अभिनव शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आरोप था कि अविनाश ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ संबंध बनाए और बाद में जातिगत कारणों का हवाला देते हुए शादी से इनकार कर दिया और धमकी दी. याची ने मुकदमे की पूरी कार्यवाही रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की.

कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि सहमति तभी अमान्य होती है जब वह झूठा वादा के कारण दी गई हो. सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी को दोषी ठहराने के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि उसका वादा शुरुआत से ही दुर्भावनापूर्ण था. केवल बाद की परिस्थितियों के कारण शादी न कर पाना 'धोखाधड़ी' नहीं है.

पीड़िता ने धारा 164 सीआरपीसी के तहत बयान में स्वीकार किया कि वह चार महीने से रिश्ते में थी. उसने यह भी कहा कि यदि आरोपी उससे शादी कर लेता है, तो वह मुकदमा नहीं चलाना चाहती. कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल जातिगत आधार पर शादी से इन्कार करना एससी/एसटी अधिनियम के तहत अपराध नहीं बनाता, क्योंकि सार्वजनिक रूप से अपमानित करने वाले कोई विशिष्ट जातिगत शब्द नहीं कहे गए थे.

कोर्ट ने कहा कि यह मामला आपसी सहमति से बने संबंधों और उसके बाद हुए 'वादे के उल्लंघन' का है. अदालत ने आरोपी के खिलाफ चल रही पूरी आपराधिक कार्यवाही और निचली अदालत द्वारा जारी समन आदेश को रद्द कर दिया है.

