शादी का वादा कर संबंध बनाने के बाद मुकरने के मामले में हाईकोर्ट का फैसला, कहा- झूठा वादा कर ली गई सहमति ही दुष्कर्म

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी का वादा कर संबंध बनाने के बाद मुकरने के मामले में बड़ा फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई पुरुष आपसी सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंधों के बाद शादी करने से इनकार कर देता है, तो उसे तब तक बलात्कार (धारा 376 आईपीसी) नहीं माना जा सकता जब तक कि यह साबित न हो जाए कि शादी का वादा शुरू से ही झूठा था और केवल यौन शोषण के उद्देश्य से किया गया था. यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने दुष्कर्म और एससी/एसटी एक्ट में दर्ज मुकदमे की पूरी कार्यवाही रद्द कर दी. यह आदेश न्यायमूर्ति अनिल कुमार-दशम ने अविनाश शर्मा की याचिका पर दिया है.

यह मामला आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाने का है, जहां एक महिला (पीड़िता) की मां ने अविनाश शर्मा उर्फ अभिनव शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आरोप था कि अविनाश ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ संबंध बनाए और बाद में जातिगत कारणों का हवाला देते हुए शादी से इनकार कर दिया और धमकी दी. याची ने मुकदमे की पूरी कार्यवाही रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की.

कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद कहा कि सहमति तभी अमान्य होती है जब वह झूठा वादा के कारण दी गई हो. सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी को दोषी ठहराने के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि उसका वादा शुरुआत से ही दुर्भावनापूर्ण था. केवल बाद की परिस्थितियों के कारण शादी न कर पाना 'धोखाधड़ी' नहीं है.