पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट अस्पष्ट होने पर हाईकोर्ट तल्ख, सीएमओ नोएडा और स्वास्थ्य अधिकारी को किया तलब
कोर्ट ने कहा कि अब पोर्टल उपलब्ध है, जिस पर पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, इंजरी रिपोर्ट और यौन उत्पीड़न रिपोर्ट तैयार कर अपलोड करना ज़रूरी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 9:51 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में हाथ से लिखी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट अस्पष्ट होने पर नाराज़गी जताई है. कोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने आरोपी छत्रपाल की जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है. याची के अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडे व कुमार कार्तिकेय ने मृतका गौरी पाल उर्फ पूजा की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की स्पष्ट कॉपी दाखिल करने से छूट मांगते हुए प्रार्थना पत्र दिया था, क्योंकि जमानत अर्जी में लगी कॉपी पढ़ने योग्य नहीं थी.
कोर्ट ने पाया कि याची इसकी कोई स्पष्ट कॉपी पेश नहीं कर सका, इसलिए छूट की अर्जी खारिज कर दी गई और याची को स्पष्ट कॉपी दाखिल करने का निर्देश दिया गया. रिपोर्ट के अवलोकन में सामने आया कि यह स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा हाथ से लिखकर तैयार की गई थी, जबकि कोर्ट 20 मार्च 2023 के आदेश में स्पष्ट कर चुकी है कि पोस्टमॉर्टम और इंजरी रिपोर्ट पठनीय होनी चाहिए.
कोर्ट ने यह भी कहा कि अब पोर्टल उपलब्ध है, जिस पर पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, इंजरी रिपोर्ट और यौन उत्पीड़न रिपोर्ट तैयार कर अपलोड करना ज़रूरी है, ताकि पुलिस सीसीटीएनएस के माध्यम से इसे देख सके.
कोर्ट ने कहा कि गौतमबुद्ध नगर जिले से आए कई मामलों में डॉक्टर खुद प्रोफार्मा हाथ से भरकर पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं जबकि उसे एमईडीएलईएसपीआर पर तैयार किया जाना चाहिए था. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत अर्जी केवल इसलिए निस्तारित नहीं हुई क्योंकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की कॉपी अस्पष्ट थी.
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