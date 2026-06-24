पूर्व जनपद CEO रुपेश पांडेय को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सस्पेंशन के आदेश को अदालत ने माना सही
पूर्व जनपद सीईओ रुपेश पांडेय को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा.पूर्व सीईओ ने निलंबन के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 24, 2026 at 2:40 PM IST
दुर्ग : दुर्ग जिले के पूर्व जनपद पंचायत सीईओ रुपेश पांडेय को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने उनकी ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए संभागायुक्त द्वारा जारी निलंबन आदेश को पूरी तरह वैध और नियमसंगत माना है. अदालत के इस फैसले के बाद रुपेश पांडेय का निलंबन प्रभावी रहेगा और उन्हें विभागीय जांच का सामना करना होगा.
आदेश को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
जानकारी के अनुसार दुर्ग जनपद पंचायत के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी रुपेश पांडेय ने अपने निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्पष्ट किया कि संभागायुक्त द्वारा जारी निलंबन आदेश अधिकारिता के दायरे में पारित किया गया है और इसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नहीं है.
क्या है अदालत का तर्क
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि संबंधित प्राधिकारी को निलंबन का अधिकार प्राप्त था. निर्धारित नियमों का पालन करते हुए कार्रवाई की गई है. ऐसे में याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए तर्क स्वीकार योग्य नहीं पाए गए.
क्या है मामला ?
गौरतलब है कि सुशासन तिहार के दौरान एक बीजेपी कार्यकर्ता के साथ हुई, तीखी बहस और विवाद के बाद रुपेश पांडेय को निलंबित किया गया था. इस घटना ने उस समय काफी राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चा बटोरी थी. अब हाईकोर्ट याचिका खारिज किए जाने के बाद न केवल उनका निलंबन जारी रहेगा, बल्कि विभागीय जांच की प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी. अदालत के इस फैसले को प्रशासनिक कार्रवाई के समर्थन में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है.
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