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पूर्व जनपद CEO रुपेश पांडेय को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, सस्पेंशन के आदेश को अदालत ने माना सही

पूर्व जनपद CEO रुपेश पांडेय को हाईकोर्ट से बड़ा झटका ( Etv Bharat )

दुर्ग : दुर्ग जिले के पूर्व जनपद पंचायत सीईओ रुपेश पांडेय को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने उनकी ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए संभागायुक्त द्वारा जारी निलंबन आदेश को पूरी तरह वैध और नियमसंगत माना है. अदालत के इस फैसले के बाद रुपेश पांडेय का निलंबन प्रभावी रहेगा और उन्हें विभागीय जांच का सामना करना होगा.

आदेश को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती

जानकारी के अनुसार दुर्ग जनपद पंचायत के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी रुपेश पांडेय ने अपने निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्पष्ट किया कि संभागायुक्त द्वारा जारी निलंबन आदेश अधिकारिता के दायरे में पारित किया गया है और इसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नहीं है.



क्या है अदालत का तर्क

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि संबंधित प्राधिकारी को निलंबन का अधिकार प्राप्त था. निर्धारित नियमों का पालन करते हुए कार्रवाई की गई है. ऐसे में याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए तर्क स्वीकार योग्य नहीं पाए गए.

