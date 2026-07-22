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हाईकोर्ट के फैसले: निरस्त रहेगा अलवर के ग्रीन बेल्ट की भूमि पर जारी पट्टा, जोशी की जमानत पर सुनवाई 28 जुलाई को, सेशन कोर्ट शिफ्टिंग पर हियरिंग टाली

जयपुर: हाईकोर्ट ने अलवर के दीवान जी का बाग क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट की भूमि पर जारी पट्टा रद्द करने की कार्यवाही को वैध ठहराया. कोर्ट ने कहा कि मास्टर प्लान में ग्रीन बेल्ट के रूप में चिन्हित भूमि के आवासीय उपयोग वैध नहीं ठहराया जा सकता. हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जांच कर तीन माह में पालना रिपोर्ट मांगी पेश करने के आदेश दिए. वहीं जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े एसीबी केस में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी और सहयोगी संजय बडाया की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई अब 28 जुलाई को होगी. उधर, सेशन कोर्ट परिसर में जगह की कमी से जुड़े मामले में राज्य सरकार ने हाइकोर्ट में प्लान पेश किया. इस मामले पर सुनवाई अब 12 अगस्त तक टाल दी गई.

न्यायाधीश आनंद शर्मा ने विकास मोदी की याचिका खारिज करते यह आदेश दिया. याचिकाकर्ता ने अलवर नगर निगम के पट्टा निरस्त करने एवं स्वायत्त शासन विभाग के भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए के तहत कार्यवाही शून्य घोषित करने के आदेश को चुनौती दी थी. उनका कहना था कि उन्होंने भूमि सभी राजस्व अभिलेखों, धारा 90-ए की कार्यवाही और नगर निगम से जारी पट्टे के आधार पर खरीदी, इसलिए बोनाफाइड खरीदार हैं.

राज्य सरकार और नगर निगम अलवर की ओर से अधिवक्ता अजय शुक्ला ने कहा, संबंधित भूमि मास्टर प्लान-2031 में ग्रीन बेल्ट/ग्रीन एरिया दर्ज है. ऐसी स्थिति में भूमि का आवासीय उपयोग या नियमन कानून के विपरीत है. नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 73-बी के तहत यदि कोई पट्टा कानून के विरुद्ध या गलत तथ्यों के आधार पर जारी हुआ हो तो उसे निरस्त किया जा सकता है.

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याचिकाकर्ता को राहत से इनकार: कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार कर दिया. वहीं, स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख सचिव और कार्मिक सचिव को जिम्मेदार अधिकारियों का पता लगाकर उनके विरुद्ध विभागीय जांच शुरू करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि मास्टर प्लान केवल नीतिगत दस्तावेज नहीं, बल्कि वैधानिक प्रभाव वाला दस्तावेज है. इसका पालन सभी सरकारी और स्थानीय निकायों के लिए अनिवार्य है.

ग्रीन बेल्ट का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना और अनियंत्रित शहरी विस्तार रोकना है. ऐसे क्षेत्र में आवासीय या व्यावसायिक उपयोग की अनुमति देना नियोजन कानूनों की मूल भावना के विपरीत है. साथ ही कहा कि संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत संपत्ति का अधिकार केवल वैध रूप से अर्जित अधिकारों की रक्षा करता है. यदि कोई अधिकार कानून के उल्लंघन से उत्पन्न हुआ है तो उसे संवैधानिक संरक्षण नहीं मिल सकता.

जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 28 जुलाई तक टाली: इधर, हाईकोर्ट की जस्टिस चन्द्र प्रकाश श्रीमाली की बेंच ने जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले से जुड़े एसीबी केस में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी और सहयोगी संजय बडाया की जमानत याचिकाओं पर 28 जुलाई तक सुनवाई टाल दी. श्रीमाली ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाओं को प्रकरण में अन्य आरोपियों की ओर से पेश जमानत याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध करने को कहा. राज्य सरकार की ओर अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश चौधरी ने अदालत को बताया कि प्रकरण से जुड़े कुछ अन्य आरोपियों की जमानत याचिका 28 जुलाई को सूचीबद्ध हैं. ऐसे में दोनों याचिकाओं को भी उनके साथ ही सुन लिया जाए. इस पर अदालत ने सुनवाई 28 जुलाई तक टाली.