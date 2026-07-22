हाईकोर्ट के फैसले: निरस्त रहेगा अलवर के ग्रीन बेल्ट की भूमि पर जारी पट्टा, जोशी की जमानत पर सुनवाई 28 जुलाई को, सेशन कोर्ट शिफ्टिंग पर हियरिंग टाली
हाईकोर्ट ने अलवर में ग्रीन बेल्ट में पट्टा रद्द करने को वैध ठहराया. जेजेएम केस में पूर्व मंत्री की जमानत पर सुनवाई टाली.
Published : July 22, 2026 at 7:28 PM IST
जयपुर: हाईकोर्ट ने अलवर के दीवान जी का बाग क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट की भूमि पर जारी पट्टा रद्द करने की कार्यवाही को वैध ठहराया. कोर्ट ने कहा कि मास्टर प्लान में ग्रीन बेल्ट के रूप में चिन्हित भूमि के आवासीय उपयोग वैध नहीं ठहराया जा सकता. हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जांच कर तीन माह में पालना रिपोर्ट मांगी पेश करने के आदेश दिए. वहीं जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े एसीबी केस में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी और सहयोगी संजय बडाया की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई अब 28 जुलाई को होगी. उधर, सेशन कोर्ट परिसर में जगह की कमी से जुड़े मामले में राज्य सरकार ने हाइकोर्ट में प्लान पेश किया. इस मामले पर सुनवाई अब 12 अगस्त तक टाल दी गई.
न्यायाधीश आनंद शर्मा ने विकास मोदी की याचिका खारिज करते यह आदेश दिया. याचिकाकर्ता ने अलवर नगर निगम के पट्टा निरस्त करने एवं स्वायत्त शासन विभाग के भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए के तहत कार्यवाही शून्य घोषित करने के आदेश को चुनौती दी थी. उनका कहना था कि उन्होंने भूमि सभी राजस्व अभिलेखों, धारा 90-ए की कार्यवाही और नगर निगम से जारी पट्टे के आधार पर खरीदी, इसलिए बोनाफाइड खरीदार हैं.
राज्य सरकार और नगर निगम अलवर की ओर से अधिवक्ता अजय शुक्ला ने कहा, संबंधित भूमि मास्टर प्लान-2031 में ग्रीन बेल्ट/ग्रीन एरिया दर्ज है. ऐसी स्थिति में भूमि का आवासीय उपयोग या नियमन कानून के विपरीत है. नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 73-बी के तहत यदि कोई पट्टा कानून के विरुद्ध या गलत तथ्यों के आधार पर जारी हुआ हो तो उसे निरस्त किया जा सकता है.
पढ़ें: कोर्ट की खबरें : उच्चतम बोलीदाता को नहीं देगा जेडीए जमीन, नारी निकेतन-बालिका गृह और शिशु गृहों के हालातों की मांगी जानकारी
याचिकाकर्ता को राहत से इनकार: कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार कर दिया. वहीं, स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख सचिव और कार्मिक सचिव को जिम्मेदार अधिकारियों का पता लगाकर उनके विरुद्ध विभागीय जांच शुरू करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि मास्टर प्लान केवल नीतिगत दस्तावेज नहीं, बल्कि वैधानिक प्रभाव वाला दस्तावेज है. इसका पालन सभी सरकारी और स्थानीय निकायों के लिए अनिवार्य है.
ग्रीन बेल्ट का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना और अनियंत्रित शहरी विस्तार रोकना है. ऐसे क्षेत्र में आवासीय या व्यावसायिक उपयोग की अनुमति देना नियोजन कानूनों की मूल भावना के विपरीत है. साथ ही कहा कि संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत संपत्ति का अधिकार केवल वैध रूप से अर्जित अधिकारों की रक्षा करता है. यदि कोई अधिकार कानून के उल्लंघन से उत्पन्न हुआ है तो उसे संवैधानिक संरक्षण नहीं मिल सकता.
जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 28 जुलाई तक टाली: इधर, हाईकोर्ट की जस्टिस चन्द्र प्रकाश श्रीमाली की बेंच ने जल जीवन मिशन (JJM) घोटाले से जुड़े एसीबी केस में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी और सहयोगी संजय बडाया की जमानत याचिकाओं पर 28 जुलाई तक सुनवाई टाल दी. श्रीमाली ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाओं को प्रकरण में अन्य आरोपियों की ओर से पेश जमानत याचिकाओं के साथ सूचीबद्ध करने को कहा. राज्य सरकार की ओर अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश चौधरी ने अदालत को बताया कि प्रकरण से जुड़े कुछ अन्य आरोपियों की जमानत याचिका 28 जुलाई को सूचीबद्ध हैं. ऐसे में दोनों याचिकाओं को भी उनके साथ ही सुन लिया जाए. इस पर अदालत ने सुनवाई 28 जुलाई तक टाली.
पढ़ें: हाईकोर्ट के फैसले: एक समय दो जगह सिपाही की मौजूदगी दिखाने पर उठाए सवाल, रोड और रिहायशी कॉलोनी प्रकरणों में यह बोली डबल बेंच
ये दिए तर्क: पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका में कहा गया कि मामले में एफआईआर दर्ज होने के करीब डेढ साल बाद उसे गिरफ्तार किया गया. वहीं अप्रैल, 2025 से दिसंबर, 2025 तक ईडी से जुड़े मामले में अभिरक्षा में रहने के दौरान धारा 17ए की अनुमति ली गई थी, लेकिन उसे अभिरक्षा में लेने को एसीबी ने कोई प्रयास नहीं किए. वह संबंधित टेंडर में बिड एवेल्यूशन कमेटी व वित्त समिति का सदस्य भी नहीं था. सारा काम प्रशासनिक अधिकारियों ने किया था. ऐसे में उसे जमानत दी जाए. बडाया ने खुद को निर्दोष बताते जमानत मांगी.
सेशन कोर्ट में जगह की कमी: इस बीच, एक अन्य केस में सेशन कोर्ट परिसर में जगह की कमी से जुड़े मामले में राज्य सरकार ने हाइकोर्ट में प्लान पेश कर जानकारी दी. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने अदालत को बताया कि मौजूदा कोर्ट परिसर में महानगर प्रथम और एमएसीटी कोर्ट की बिल्डिंग की जगह मल्टी स्टोरी इमारत बनाने की प्लानिंग की जा रही है. इस पर अदालत ने कहा कि यह बिल्डिंग करीब दो साल में पूरी बन जाएगी, तब तक पास के होटल अशोक में कोर्ट संचालित की जा सकती है. इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 12 अगस्त तक टाल दी.
बहुमंजिला इमारत बनाने का मामला: एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश दीनदयाल खंडेलवाल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. पूर्व में खंडपीठ ने राज्य सरकार को सुझाव दिया था कि मौजूदा स्थल पर बहुमंजिला इमारत बनने से यहां आने वालों को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी. यदि कोर्ट को शहर से दूर भेजा तो पक्षकारों को काफी मशक्कत होगी. इसके साथ ही मौजूदा स्थान पर भूमिगत पार्किंग बनाकर समस्या का हल निकाला जा सकता है.
इस पर महाधिवक्ता ने चीफ टाउन प्लानर और तकनीकी विशेषज्ञों से राय करने के लिए समय मांगा था. जनहित याचिका में कहा गया कि कोर्ट परिसर में जगह कम पड़ने से यहां आने वाले पक्षकारों, वकीलों और न्यायिक अधिकारियों के साथ कोर्ट स्टाफ को परेशानी होती है. पूर्व में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को जानकारी दी गई थी कि सीकर रोड पर नींदड़ में 100 बीघा और अजमेर रोड पर गांव पीपला भगतसिंह में कोर्ट के लिए भूमि आरक्षित की गई है.
पढ़ें: Court News: SHO की Post Office की भूमिका नहीं, उच्च अधिकारी जारी करें सभी एसएचओ को निर्देश, ग्राम पंचायत प्रशासक को हटाने पर अंतरिम रोक