लव मैरिज करने वाले कपल के खिलाफ पुलिस एक्शन से हाईकोर्ट नाराज, कोर्ट ने परेशान करने वाला चलन बताया
कोर्ट ने दोनों याचिकाकर्ताओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर एक गंभीर हमला करार देते हुए एफआईआर रद्द कर दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 9:39 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपनी मर्जी से शादी करने वाले युवा जोड़ों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज़ कर उनको परेशान करने पर सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि पुलिस अन्य अपराधों की जांच करने के बजाए अपनी पसंद से शादी करने वाले युवाओं का पीछा कर रही है. यह एक परेशान करने वाला चलन है.
न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की पीठ ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को ऐसे मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. इस निर्देश के साथ कोर्ट ने याचिकाकर्ता-जोड़े के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी है.
साथ ही इस बात पर ज़ोर दिया कि किसी भी बालिग व्यक्ति को यह बताने का अधिकार किसी के पास नहीं है कि वह कहां रहेगा या किसके साथ रहेगा, शादी करेगा, या अपनी ज़िंदगी बिताएगा.
कोर्ट ने कहा कि अब देश के हर नागरिक तक यह संदेश जाना चाहिए कि बालिग होने की उम्र का सम्मान किया जाना चाहिए. साथ ही संवैधानिक संस्कृति का भी. मामले में एक युवा बालिग जोड़े ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
लड़की के पिता द्वारा लड़के के खिलाफ बीएनएस की धारा 87 के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी को चुनौती दी थी. लड़की ने अपनी मर्ज़ी से लड़के से शादी की थी. हालांकि, लड़की के पिता से 'लापता व्यक्ति' की रिपोर्ट मिलने पर पुलिस ने तुरंत यह एफआईआर दर्ज कर ली और जोड़े का पीछा करना शुरू कर दिया.
मामले के तथ्यों के साथ-साथ उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी और याचिका के साथ पेश किए गए विवाह प्रमाण पत्र पर भी गौर करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की कि किसी के लापता होने की शिकायत के आधार पर पुलिस को एफआईआर दर्ज नहीं करनी चाहिए थी.
लड़की से बातचीत करने के बाद, जिसने बताया कि वह अपने पति के साथ ही रहना चाहती है कोर्ट ने इसे दोनों याचिकाकर्ताओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर एक गंभीर हमला करार देते हुए एफआईआर रद्द कर दी.
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