ETV Bharat / state

हाईकोर्ट के दो फैसले: जयपुर के दो होटल सील करने पर निगम आयुक्त व डीसी को अवमानना नोटिस, आमेर के पांच सितारा होटल को राहत

मैरियट एवं रमाडा होटल को सील करने और आमेर में संचालित होटल की वन्यजीव क्लीयरेंस मामलों की हाईकोर्ट में सुनवाई.

Rajasthan High Court, Jaipur
राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर (ETV Bharat Jaipur (FIle Photo))
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 28, 2026 at 8:52 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने यूडी टैक्स वसूली को लेकर शहर के मैरियट एवं रमाडा होटल को सील करने के मामले में जयपुर नगर निगम के तत्कालीन कमिश्नर गौरव सैनी, जोन उपायुक्त मुकुट सिंह, रेवेन्यू अधिकारी पवन मीणा व रिकवरी रेवेन्यू इंस्पेक्टर राजेन्द्र शर्मा को अवमानना नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह आदेश होटल मालिकों की अवमानना याचिका पर दिए. वहीं हाईकोर्ट की एकलपीठ ने आमेर में संचालित पांच सितारा होटल को राहत दी और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के वन्यजीव क्लीयरेंस रद्द करने का आदेश निरस्त कर दिया.

याचिका में अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने बताया कि नगर निगम के मालवीय नगर जोन के उपायुक्त ने गत 30 मार्च को सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच जयपुर मैरियट व रमाडा होटल को यूडी टैक्स बकाया बताते हुए सील कर दिया. होटल प्रबंधन ने तत्काल नगर निगम को डिमांड राशि देकर सील खुलवाई. याचिका में कहा कि इस मामले में नगर निगम के डिमांड लेटर को होटल मालिकों ने पहले ही हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी थी. इसमें कहा था कि वे नियमित यूडी टैक्स जमा करा रहे हैं, लेकिन निगम ने बिना कोई आदेश दिए अतिरिक्त डिमांड लेटर जारी कर दिया. तब हाईकोर्ट ने नगर निगम को निर्देश दिया कि वह कंपनी का प्रतिवेदन सुनकर व दस्तावेजों को देखकर नया आदेश जारी करें. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने रमाडा होटल का मामला 27 व जयपुर मैरियट का मामला 30 मार्च को निगम में सुनवाई के लिए रखा.

पढ़ें:हाईकोर्ट की खबरें : लैंड पूलिंग योजना पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, अतिक्रमण मामले में सरकार से मांगा जवाब

अधिकारियों को दंड की मांग की: अदालती आदेश पर रमाडा होटल के प्रतिनिधियों ने 27 मार्च को उपायुक्त के यहां पक्ष रखा, लेकिन निगम ने बिना कोई आदेश दिए 30 मार्च सुबह 7 बजे रमाडा होटल को सील करना शुरू कर दिया. जयपुर मैरियट के मामले में भी सुनवाई की तारीख 30 मार्च थी, तब भी उपायुक्त ने उसी दिन सुबह 9 बजे होटल सील करना शुरू कर दिया. इसे अवमानना याचिका के जरिए खंडपीठ में चुनौती देते हुए कहा कि तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर व उपायुक्त सहित अन्य अधिकारियों ने जानबूझकर हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना की है. ऐसे में उन्हें दंडित किया जाए. इस पर खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा.

रद्द नहीं होगी वन्यजीव क्लीयरेंस: इस बीच, हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने आमेर में संचालित पांच सितारा होटल को राहत दी. एकलपीठ ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति के वन्यजीव क्लीयरेंस रद्द करने वाले 28 फरवरी, 2024 के आदेश को निरस्त कर दिया. कोर्ट ने कान्हा होटल्स एंड स्पा प्रा. लि. की याचिका को स्वीकार करते हुए ये आदेश दिए. अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता होटल इको सेंसिटिव जोन अधिसूचना से पहले ही बनकर तैयार हो चुकी था. इसके लिए राज्य वन्यजीव बोर्ड ने भी सकारात्मक सिफारिश की थी. ऐसे में पहले से विद्यमान इकाइयों पर नई शर्ते भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं की जा सकती. याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता आरबी माथुर ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने आमेर के चिमनपुरा में नाहरगढ़ अभयारण्य से पास जमीन खरीदी थी. इसका पूर्व में ही कृषि भूमि से औद्योगिक रूपान्तरण किया जा चुका था. साल 2006 में पर्यटन विभाग ने नई होटल पॉलिसी जारी कर कई तरह की छूट की घोषणा की. इसका लाभ लेने याचिकाकर्ता ने पर्यटन इकाई स्थापित करने का आवेदन किया, जिसे मान लिया गया. साल 2019 में उपवन संरक्षक की रिपोर्ट पर उसे साल 2020 में वन्यजीव क्लीयरेंस की सिफारिश की गई. इस आधार पर प्रदूषण बोर्ड ने याचिकाकर्ता को होटल संचालन की अनुमति दी. याचिका में कहा गया, वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने फरवरी, 2024 की बैठक में होटल को नया प्रस्ताव मानते हुए क्लीयरेंस से मना कर दिया. इसका विरोध करते हुए केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि याचिका में विशेषज्ञ निकाय की राय को चुनौती दी गई है. ऐसे में अदालत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने वन्यजीव क्लीयरेंस रद्द करने वाला आदेश निरस्त कर दिया.

पढ़ें: दो बड़े मामले: HC ने सिविल मामलों में FIR दर्ज करने को माना गलत, शतरंज एसोसिएशन के चुनाव पर दखल से इनकार

TAGGED:

MARRIOTT AND RAMADA HOTELS SEALED
NOTICE TO COMMISSIONER AND DC
WILDLIFE CLEARANCE WILL NOT CANCEL
राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड
RAJASTHAN HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.