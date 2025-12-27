हाईकोर्ट के दो फैसले: सचिव और निदेशक तलब, चिकित्सा अधिकारियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि देने को कहा
हाईकोर्ट ने रिटायर्ड प्रिंसिपल की पेंशन रोकने पर अधिकारियों को तलब किया.पीजी डिग्रीधारी चिकित्सा अधिकारियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि के निर्देश दिए.
Published : December 27, 2025 at 8:59 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से रिटायर्ड प्रिंसिपल की पेंशन का कुछ हिस्सा नियम विरुद्ध रोकने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, पेंशन निदेशक एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर से जवाब मांगा है. जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने कमलेश कुमार जोशी की याचिका पर यह आदेश दिया.
अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि याचिकाकर्ता प्रिंसिपल पद से 31 मई 2021 को रिटायर हुए, लेकिन पूर्व की विभागीय जांच लंबित होने के कारण माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने दस फीसदी पेंशन रोकने का दंडादेश दिया. इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि वे बामनवास में ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के तौर पर अक्टूबर 2014 से जून 2015 तक कार्यरत रहे. तब कार्यालय के अधीन कुछ अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से तीन-चार साल दिसंबर 2009 से पोषाहार में गबन हो रहा था. इसकी जानकारी मिलने पर याचिकाकर्ता ने तत्काल बामनवास थाने में एफआईआर दर्ज कराई. इससे विभाग को पैसा वापस मिला.
जांच में दोषमुक्त: याचिका के अनुसार, जिला परिषद सवाई माधोपुर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की जांच में प्रार्थी को दोषमुक्त किया और दोषी अफसर व कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई. इसके बावजूद विभाग ने प्रार्थी को सीसीए नियमों में चार्जशीट दी. इसका याचिकाकर्ता ने जवाब दे दिया. इस दौरान उसके रिटायर होने पर भी जांच जारी रखी. 17 दिसंबर 2024 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने दस फीसदी पेंशन रोकने के आदेश दिए. याचिका में कहा कि याचिकाकर्ता राज्य सेवा के अधिकारी के तौर पर रिटायर हुआ था. राजस्थान पेंशन नियमों के अनुसार केवल राज्यपाल राज्य सेवा के अधिकारी के खिलाफ दंडादेश जारी कर सकते हैं, इसलिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक का आदेश रद्द किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब पेश करने को कहा है.
तीन अग्रिम वेतन वृद्धि के निर्देश: एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने प्रार्थी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को वित्त विभाग के 21 दिसंबर 2017 के परिपत्र के अनुसार पीजी डिग्री करने के बाद तीन अग्रिम वेतन वृद्धि देने के निर्देश दिए. साथ ही अदालत ने प्रमुख चिकित्सा सचिव व निदेशक सहित संबंधित मेडिकल कॉलेज के रजिस्ट्रार को कहा कि वे इन तीन अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ याचिकाकर्ता चिकित्सकों से नहीं वसूलें. जस्टिस मुनेरी लक्ष्मण की एकलपीठ ने यह आदेश डॉ. राजेन्द्र सिंह लखावत व अन्य की याचिका पर दिए.
ये था मामला: अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने बताया कि याचिकाकर्ता वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं. सेवाअवधि के दौरान उन्होंने चिकित्सा और सर्जरी में पीजी की थी, जिस पर उनके मूल वेतन पर अग्रिम तीन वेतन वृद्धियों का लाभ देकर वेतन नियमित किया गया. वहीं बाद में वित्त विभाग ने 26 जुलाई 2013 के परिपत्र का हवाला देते हुए उन्हें दिया तीन अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ एक जनवरी 2018 से प्रभावी माना, जबकि यह पीजी डिग्री प्राप्त करने की तारीख से लागू माना जाना चाहिए था. विभाग ने प्रार्थियों को सुनवाई का मौका दिए बिना ही इसकी रिकवरी का आदेश जारी कर दिया. इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि किसी भी परिपत्र या आदेश को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं कर सकते. प्रार्थियों को पीजी डिग्री पास करने की तिथि से ही तीन अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ मिलना न्यायोचित है, इसलिए 21 मई 2025 के आदेश को सेवा नियमों के विपरीत होने के कारण रद्द किया जाए.
