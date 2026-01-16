ETV Bharat / state

कोर्ट के फैसले: बिना कारण बताए विभागीय सजा को ठहराया गलत, एपीओ भर्ती परीक्षा में सुनवाई पूरी...होटल मालिक को दी राहत

राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )