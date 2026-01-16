कोर्ट के फैसले: बिना कारण बताए विभागीय सजा को ठहराया गलत, एपीओ भर्ती परीक्षा में सुनवाई पूरी...होटल मालिक को दी राहत

ETV Bharat / state

Rajasthan High Court, Jaipur
राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 16, 2026 at 9:07 PM IST

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते समय कारणों का स्पष्ट उल्लेख करना जरूरी है. अनुशासनात्मक अधिकारी को यह बताना होता है कि आरोप किस आधार पर सिद्ध माने गए. अदालत ने याचिकाकर्ता पुलिसकर्मी के खिलाफ वेतन वृद्धि रोकने के आदेश को गलत मानते हुए निरस्त कर दिया है. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश दिनेश कुमार अग्रवाल की याचिका पर दिए. उधर, हाईकोर्ट ने सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) भर्ती-2024 में सिर्फ चार अभ्यर्थियों के पास होने से जुड़े मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया.

यह था मामला:जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने कहा कि अपीलीय प्राधिकारी की भूमिका स्वतंत्र और प्रभावी होती है, न कि केवल विभागीय आदेश की औपचारिक रूप से पुष्टि करना. अधिवक्ता हर्षवर्धन नंदवाना ने बताया कि याचिकाकर्ता साल 2005 में आबकारी विभाग में प्रतिनियुक्ति पर बीकानेर में तैनात था. इस दौरान अवैध शराब से कुछ लोगों की मौत के मामले में विभाग ने याचिकाकर्ता की लापरवाही बताते जनवरी 2008 में चार्जशीट दी. इसका याचिकाकर्ता ने जवाब दे दिया. इसके बावजूद डीजीपी ने जुलाई 2008 में याचिकाकर्ता की दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का दंड दिया.

आधार नहीं बताया: याचिका में कहा गया कि इस दंडादेश में याचिकाकर्ता का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं था, लेकिन यह नहीं बताया कि स्पष्टीकरण किस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया. इस आदेश के खिलाफ पेश विभागीय अपील को अपीलीय प्राधिकारी ने जनवरी 2013 में खारिज कर दिया. साल 2016 रिव्यू याचिका भी खारिज कर दी. इन आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई.

याचिकाकर्ता को राहत: याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता के स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया गया. अपीलीय अधिकारी ने भी विभागीय रिपोर्ट के आधार पर ही फैसला ले लिया. ऐसे में विभागीय आदेश और अपीलीय अधिकारी के आदेश सहित रिव्यू याचिका में दिए आदेश निरस्त किया जाए. इस पर एकलपीठ ने तीनों आदेश रद्द करते हुए याचिकाकर्ता को राहत दी.

APO भर्ती परीक्षा में फैसला बाद में: इधर, हाईकोर्ट में जस्टिस समीर जैन की बेंच ने सहायक अभियोजन अधिकारी भर्ती-2024 में सिर्फ चार अभ्यर्थियों के पास होने से जुड़े अन्य मामले में सुनवाई पूरी कर ली, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया. सृष्टि सिंघल व अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान आरपीएससी के परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता अदालत में पेश हुए. उन्होंने अदालत को बताया कि पूर्व की कई भर्तियों में कई बार अभ्यर्थियों के शून्य से कम अंक आते थे. ऐसे में योग्य अभ्यर्थियों का चयन के लिए अब न्यूनतम अंक की बाध्यता रखी है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कहा कि याचिका में न्यूनतम अंक तय करने का मुद्दा विचारणीय नहीं है, बल्कि उत्तर पुस्तिका की जांच प्रक्रिया को चुनौती दी है. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया.

न्यूनतम अंक नहीं पा सके: याचिका में कहा गया कि आरपीएससी ने APO के 180 पदों के लिए भर्ती निकाली थी. इसकी मुख्य परीक्षा में तीन हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे, लेकिन इनमें सिर्फ चार को ही पास किया. आयोग के अनुसार अधिकांश अभ्यर्थी तय न्यूनतम अंक नहीं पा सके, जबकि इस परीक्षा में कई ऐसे अभ्यर्थी बैठे थे, जिन्होंने पूर्व में सिविल जज की लिखित परीक्षा पास की थी. ऐसे में आयोग से जारी परिणाम मनमाना और अव्यावहारिक है. इस पर अदालत ने पूर्व में सफल अभ्यर्थियों और दस असफल अभ्यर्थियों की कॉपी पेश करने के आदेश दिए थे.

जयपुर के होटल मालिक और मैनेजर को राहत: इस बीच, जयपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-1 महानगर द्वितीय ने करीब दस साल पहले टोंक रोड स्थित फॉर्चून बेलाकासा होटल में निजी कार्यक्रम में फॉल सीलिंग गिरने से हुई चार जनों की मौत मामले को होटल मालिक अनिल कुमार गर्ग के खिलाफ अपराध नहीं माना है. होटल प्रबंधक के खिलाफ भी गैर इरादतन हत्या की बजाय लापरवाही से मौत का कारण बनने के मामले में केस चलेगा. इसके साथ ही अदालत ने होटल मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप में निचली अदालत का प्रसंज्ञान रद्द कर दिया. अदालत ने होटल प्रबंधक प्रदीप उनियाल को राहत देते उसके खिलाफ भी प्रसंज्ञान आदेश को आईपीसी की धारा 304 व 308 की बजाय धारा 337, 338 व 304 ए में बदलते हुए कार्रवाई करने को कहा. अदालत ने यह आदेश आरोपी की निगरानी याचिका पर दिया.

लापरवाही मानी, मानव वध नहीं: अदालत ने कहा कि होटल मालिक के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जगह हर्जाने के लिए सिविल कार्रवाई की जा सकती है. जहां हादसा हुआ वह हॉल था, जहां पर ऐसे आयोजन होते रहते हैं. आरोपी प्रबंधक प्रदीप उनियाल का ऐसी घटना का कोई आशय प्रकट नहीं होता और न ही ऐसी परिस्थितियां प्रबंधक की मानी जा सकती हैं कि वह मानव वध के अपराध का दोषी रहा हो. ऐसे में प्रबंधक का कृत्य लापरवाही का माना जा सकता है कि उसने समय पर देखरेख व मरम्मत कार्य नहीं किया. वह होटल के मरम्मत, निरीक्षण व मेंटेनेंस की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता. कोर्ट ने यह आदेश दांडिक निगरानी याचिकाओं पर दिया.

तीन की मौत हो गई थी: अधिवक्ता हेमचंद तेजवानी ने बताया कि करीब दस साल पूर्व परिवादी राजेश जैन ने जवाहर सर्किल पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि होटल बेलाकासा में दोपहर 1.40 बजे उसकी भांजी के मायरे का कार्यक्रम था. तब 70-80 लोग मौजूद थे, लेकिन अचानक ही फॉल सीलिंग गिर गई. इससे 3 लोगों की मौत हो गई और 30-32 लोग घायल हो गए. पुलिस ने होटल मालिक व प्रबंधक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित अन्य आरोप में केस दर्ज किया. बाद में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया. इस आदेश को आरोपियों ने निगरानी के जरिए एडीजे कोर्ट में चुनौती दी गई.

