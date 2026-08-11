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साईंबाबा को लेकर आपत्तिजनक और भड़काऊ वीडियो हटाने का आदेश देगा हाईकोर्ट

याचिका में कहा गया है कि वीडियो के कंटेंट में साईं बाबा को लेकर कई अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. पढ़ें पूरी खबर..

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 11, 2026 at 8:53 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट शिर्डी साईं बाबा के बारे में अपमानजनक और भड़काऊ कंटेंट हटाने पर केंद्र सरकार को विचार करने का आदेश देगी. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने कहा कि इस बारे में विस्तृत आदेश अपलोड किया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि वो इस बारे में ये भी आदेश देगी कि केंद्र सरकार कितने दिनों में इस मामले पर फैसला करे. याचिका श्री साईंबाबा संस्थान ट्रस्ट ने दायर की थी. याचिकाकर्ता शिर्डी के साईंबाबा समाधि मंदिर की प्रबंधन करने वाली निकाय है. याचिका में कहा गया है कि यूट्यूब पर साईंबाबा को लेकर कुछ वीडियो अपमानजनक और भड़काऊ हैं.

वकील प्राची दूबे के जरिये दायर याचिका में कहा गया है कि वीडियो के कंटेंट में साईं बाबा को लेकर कई अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. याचिका में कहा गया है कि साईंबाबा को कई आपत्तिजनक शब्द कहे गए हैं. इस तरह के वीडियो का सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं है. इस तरह के कंटेंट वाले वीडियो का न तो इतिहास से कोई लेना-देना है और न ही निष्पक्ष आलोचना है.

याचिका में यह भी कहा गया है कि साईंबाबा को लेकर इस तरह के कंटेंट वाले वीडियो भड़काऊ किस्म के हैं और उनके धार्मिक सद्भाव बिगड़ सकता है. याचिकाकर्ता ने इसके पहले आईटी रूल्स के तहत यूट्यूब और गूगल से इस संबंध में शिकायत की थी. इसमें यूट्यूब और गूगल को आपत्तिजनक कंटेंट वाले वीडियो के यूआरएल (वेबलिंक) उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन यूट्यूब और गूगल ने इन वीडियो को हटाने से इनकार कर दिया. उसके बाद याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार के शिकायत अपीलीय कमेटी के समक्ष अपनी शिकायत रखी. लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

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INFLAMMATORY VIDEOS ON SAIBABA
DELHI HC ON SAI BABA CONTENT
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