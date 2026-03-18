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ईद पर धमकी भरे मैसेज के बाद सुरक्षा चिंता पर सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तम नगर में ईद पर खून की होली खेलनी की धमकियों के बाद सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर आज ही करेगा सुनवाई

ईद पर धमकी भरे मैसेज के बाद सुरक्षा चिंता पर सुनवाई
ईद पर धमकी भरे मैसेज के बाद सुरक्षा चिंता पर सुनवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 18, 2026 at 1:09 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तम नगर में ईद पर खून की होली खेलनी की धमकियों के बाद सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर आज ही सुनवाई करने को तैयार हो गया है. आज एक वकील ने चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए कहा कि इस तरह के मैसेज भेजे जा रहे हैं कि ‘खून की होली ईद पर खेलेंगे’. उसके बाद कोर्ट ने इस याचिका पर आज ही सुनवाई करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि याचिका की सभी आपत्तियां दुरुस्त होने पर आज ही सुनवाई की जाएगी.

बता दें कि पिछली सुनवाई में दिल्ली नगर निगम ने हाईकोर्ट को भरोसा दिया था कि उत्तम नगर में होली के दौरान हुई हत्या के मामले के आरोपियों के घरों में अवैध निर्माण को बिना पूर्व नोटिस के नहीं तोड़ा जाएगा. जिसके बाद कोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया. बता दें कि 11 मार्च को हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम से कहा था कि वो उत्तम नगर हत्याकांड में शामिल आरोपियों के घरों में तोड़फोड़ नहीं करें।

दरअसल दिल्ली नगर निगम ने 8 मार्च को उत्तम नगर हत्याकांड में शामिल एक आरोपी के घर के कुछ अवैध हिस्सों को ध्वस्त कर दिया था. 4 मार्च को होली के दौरान तरुण भुटौलिया नामक 26 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई थी जिसके बाद इस मामले के एक आरोपी के घऱ के अवैध हिस्से को नगर निगम ने गिरा दिया था. इस मामले में आरोपी मुस्लिम समुदाय का है जिसकी वजह से इसे सांप्रदायिक रंग दिया गया.

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