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पंचायत-निकाय चुनाव टालने की सरकार की अर्जी पर हाईकोर्ट में 11 मई को सुनवाई

राज्य सरकार ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर करके कहा था कि वर्तमान परिस्थितियों में दिसंबर से पहले चुनाव कराना संभव नहीं है.

राजस्थान हाईकोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट (फोटो ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 4, 2026 at 6:59 AM IST

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जयपुर: प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव टालने के सरकार के प्रार्थना पत्र पर 11 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. सरकार ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर करके कहा था कि वर्तमान परिस्थितियों में दिसंबर से पहले चुनाव कराना संभव नहीं है और हर महीने की स्थिति का हवाला देते हुए समय मांगा था.

हाईकोर्ट ने सरकार को 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन सरकार की ओर से दायर प्रार्थना पत्र में 15 अप्रैल तक चुनाव कराने में असमर्थता जताई गई थी. ऐसे में अब इस मामले पर सुनवाई महत्वपूर्ण हो गई है. वहीं दूसरी ओर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और गिरिराज सिंह देवंदा की अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट 18 मई को सुनवाई करेगा. याचिका में राज्य चुनाव आयोग पर कोर्ट के आदेश की अवमानना करने का आरोप लगाया गया है.

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सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने बताया कि अक्टूबर-दिसंबर में कई पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है. उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद चुनाव कराना बेहतर होगा, जिससे वन स्टेट वन इलेक्शन की धारणा को भी बल मिलेगा. वहीं कोर्ट के आदेश की पालना के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन वर्तमान परिस्थिति ऐसी है कि 15 अप्रैल तक चुनाव कराया जाना संभव नहीं हो सका.

सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, स्कूल, स्टाफ, ईवीएम सहित अन्य संसाधनों की उपलब्धता का हवाला देकर हाईकोर्ट से चुनाव आगे खिसकाने का अनुरोध किया है. इसके साथ ही राज्य चुनाव आयोग ने भी हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर करके चुनाव टालने का अनुरोध किया हैं. अपनी एप्लीकेशन में आयोग ने चुनाव की तिथियां बढ़ाने के सरकारी तर्कों का समर्थन करते हुए कहा है कि ओबीसी रिजर्वेशन के निर्धारण से पहले चुनाव कराना संभव नहीं हैं.

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