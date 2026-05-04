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पंचायत-निकाय चुनाव टालने की सरकार की अर्जी पर हाईकोर्ट में 11 मई को सुनवाई

राजस्थान हाईकोर्ट ( फोटो ईटीवी भारत )

जयपुर: प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव टालने के सरकार के प्रार्थना पत्र पर 11 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. सरकार ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर करके कहा था कि वर्तमान परिस्थितियों में दिसंबर से पहले चुनाव कराना संभव नहीं है और हर महीने की स्थिति का हवाला देते हुए समय मांगा था. हाईकोर्ट ने सरकार को 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन सरकार की ओर से दायर प्रार्थना पत्र में 15 अप्रैल तक चुनाव कराने में असमर्थता जताई गई थी. ऐसे में अब इस मामले पर सुनवाई महत्वपूर्ण हो गई है. वहीं दूसरी ओर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और गिरिराज सिंह देवंदा की अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट 18 मई को सुनवाई करेगा. याचिका में राज्य चुनाव आयोग पर कोर्ट के आदेश की अवमानना करने का आरोप लगाया गया है. इसे भी पढ़ें: हाईकोर्ट ने सांभर लेक क्षेत्र में सोलर प्लांट लगाने पर लगी रोक हटाई, कंपनी को दी सशर्त मंजूरी