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दिल्ली पुलिस के नोटिस के खिलाफ नेहा बोरा की याचिका पर हाईकोर्ट 22 को सुनवाई करेगा

नेहा बोरा ( PTI )

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आईसा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा की दिल्ली पुलिस की ओर से जारी नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर कल यानि 22 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने बोरा के वकील के आग्रह पर याचिका पर सुनवाई टालने का आदेश दिया.

याचिका में नेहा बोरा ने दस हजार रुपये के निजी मुचलका भरने और शांति बनाए रखने का निर्देश देने वाले आदेश को चुनौती दी है. हाई कोर्ट में फिलहाल दशहरे की छुट्टी है और वो 26 अक्टूबर को खुलेगा. नेहा बोरा की लीगल टीम इन छुट्टियों के दौरान ही सुनवाई की मांग कर सकती है.