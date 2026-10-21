दिल्ली पुलिस के नोटिस के खिलाफ नेहा बोरा की याचिका पर हाईकोर्ट 22 को सुनवाई करेगा
याचिका में नेहा बोरा ने दस हजार रुपये के निजी मुचलका भरने और शांति बनाए रखने का निर्देश देने वाले आदेश को चुनौती दी है
Published : October 21, 2026 at 6:14 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आईसा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा की दिल्ली पुलिस की ओर से जारी नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर कल यानि 22 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने बोरा के वकील के आग्रह पर याचिका पर सुनवाई टालने का आदेश दिया.
याचिका में नेहा बोरा ने दस हजार रुपये के निजी मुचलका भरने और शांति बनाए रखने का निर्देश देने वाले आदेश को चुनौती दी है. हाई कोर्ट में फिलहाल दशहरे की छुट्टी है और वो 26 अक्टूबर को खुलेगा. नेहा बोरा की लीगल टीम इन छुट्टियों के दौरान ही सुनवाई की मांग कर सकती है.
दिल्ली पुलिस ने 18 अक्टूबर को बोरा को नोटिस जारी कर उन्हें 19 अक्टूबर को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का निर्देश दिया था. नोटिस में नेहा बोरा को निर्देश दिया गया है कि वो अपने खिलाफ चल रही जांच के दौरान शांति बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 के तहत एक जमानतदार के साथ दस हजार रुपये का निजी मुचलका भरे.
नेहा बोरा को 16 अक्टूबर, 2026 को तब एहतियातन गिरफ्तार किया गया था जब वो काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के 'लहरा दो तिरंगा' मार्च में हिस्सा लेने जा रही थीं. दिल्ली पुलिस ने नेहा बोररा को 17 अक्टूबर को रिहा कर दिया था.
सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं 126 और 170 के तहत एहतियातन हिरासत में लिया गया था. दिल्ली पुलिस ने शांति भंग होने की आशंका का हवाला देते हुए दीपके को गिरफ्तार किया था. स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने दीपके को पचास हजार रुपये के शांति बांड पर रिहा करने का आदेश दिया था. शांति बांड के मुताबिक दीपके को एक साल तक शांति बनाये रखनी होगी.
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