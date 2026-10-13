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पुलिस उत्पीड़न और संपत्ति से जबरन बेदखल मामले पर हाईकोर्ट सख्त, बुजुर्ग दंपत्ति को दी बड़ी राहत

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के बुजुर्ग दम्पत्ति नरेंद्र सिंह रावत (76 वर्ष) और बीना रावत (71 वर्ष) की याचिका पर सुनवाई की. जिसमें कोर्ट ने पुलिस द्वारा उत्पीड़न और संपत्ति से जबरन बेदखल करने के प्रयासों पर कड़ा रुख अपनाया है.

जस्टिस पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि पुलिस थाना-जोगीवाला या कोई अन्य अधिकारी याचिकाकर्ताओं को किसी भी तरह से प्रताड़ित न करे और कानून की उचित प्रक्रिया के बिना उनकी संपत्ति से बेदखल न करे. कोर्ट ने बुजुर्ग दम्पत्ति पुत्र व बहु को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर 2026 तय की है।

मामले के अनुसार, बुजुर्ग याचिकाकर्ता ने अपने बेटे अमित रावत को इस उम्मीद के साथ अपनी संपत्ति गिफ्ट डीड के जरिए दी थी कि वह और उसकी पत्नी रुचि रावत उनकी देखभाल करेंगे. देखभाल न करने पर याचिकाकर्ताओं ने 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007' के तहत गिफ्ट डीड को रद्द कराने के लिए आवेदन किया. इस बीच बहू ने संपत्ति अन्य व्यक्तियों को सेल डीड के माध्यम से बेच दी. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता सागर कोठारी ने अदालत में पक्ष रखा कि बिक्री के बाद जोगीवाला थाने की पुलिस याचिकाकर्ताओं पर समझौते का दबाव बना रही थी. साथ ही उन्हें घर से बेदखल करने की धमकियां दे रही थी. उच्च न्यायालय ने इस पर संज्ञान लेते हुए बुजुर्ग दंपत्ति को तत्काल राहत प्रदान की है.

वहीं, एक और मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायधीश रविंद्र मैठानी ने पिछले 7 वर्षों से तहसीलदार देहरादून के न्यायालय में 7 वर्षों लंबित एक दाखिल-खारिज के वाद का शीघ्र निस्तारण करने का आदेश तहसीलदार को दिया है.

यह मामला याचिकाकर्ता प्रवीण दुर्गा व अन्य बनाम दून हाउसिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य से संबंधित है. याचिकाकर्ताओं के वकील अभिजित नेगी ने अदालत में तर्क दिया कि वर्ष 1969 में हुई सेल डीड के बाद 2002 में राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया. जिसे बाद में रद्द कर दिया गया. इस पूरे मामले की जांच विशेष जांच दल द्वारा भी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद अपर तहसीलदार कोर्ट, देहरादून में दाखिल-खारिज की कार्यवाही पिछले 7 सालों से लंबित है.