ETV Bharat / state

एक ही मामले में दो विपरीत आदेश देने पर हाईकोर्ट सख्त, प्रमुख सचिव राजस्व से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया के तत्कालीन उपजिलाधिकारी (एसडीएम) द्वारा एक ही राजस्व वाद में एक ही तारीख को दो परस्पर विरोधी आदेश पारित किए जाने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर गंभीर असंतोष जताया है. न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र ने कहा कि सरकार की अब तक की जांच और कार्रवाई मामले की गंभीरता के अनुरूप नहीं है. अदालत ने प्रमुख सचिव (राजस्व) को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर अब तक हुई विभागीय कार्रवाई और भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की "जीरो टॉलरेंस नीति" का स्पष्ट रुख बताने का निर्देश दिया है.

याचिका शिव नारायण तिवारी की ओर से दायर की गई थी. आरोप था कि राजस्व संहिता की धारा 31/32 के तहत लंबित एक मामले में 17 अगस्त 2023 को दो अलग-अलग अंतिम आदेश पारित हुए. एक आदेश में याची के पक्ष में राजस्व अभिलेखों में संशोधन का निर्देश दिया गया, जबकि दूसरे आदेश में उसी दावे को खारिज कर दिया गया.

सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया कि बिना हस्ताक्षर वाला आदेश गलती से आरसीएमएस पोर्टल पर अपलोड हो गया था और बाद में उसे हटाकर हस्ताक्षरयुक्त आदेश अपलोड किया गया. विभागीय जांच में तत्कालीन एसडीएम योगेश कुमार गौड़ को लापरवाही का दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की गई, जबकि बेंच सचिव चंद्रभान चौरासिया को बिना हस्ताक्षर वाला आदेश अपलोड करने का दोषी ठहराया गया.