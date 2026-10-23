बोकारो की लापता लड़की की हत्या मामले में HC सख्त, कहा- दोषी अधिकारियों पर हो कार्रवाई, रिपोर्ट तलब
बोकारो में 18 वर्षीय लड़की का कंकाल मिलने के मामले में पुलिस की लापरवाही पर झारखंड हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 23, 2026 at 5:54 PM IST
रांचीः बोकारो में एक 18 वर्षीय लड़की के लापता होने और बाद में उसके कंकाल की बरामदगी के मामले में पुलिस की कार्यशैली पर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है. अदालत ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की कथित लापरवाही की जांच शुरू करने में हुई देरी पर राज्य सरकार से सवाल पूछे हैं. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अखिल कुमार की खंडपीठ ने कहा कि पुलिस और सरकार पर जनता का विश्वास बनाए रखना शासन की अहम जिम्मेदारी है. यदि पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतते हैं, तो उनकी जवाबदेही तय कर प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए. अदालत ने इस बात पर भी चिंता जताई कि वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की जांच का आदेश देने में करीब चार महीने का समय लगा.
चार महीने की देरी, सरकार की कार्यशैली पर सवाल
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए जांच का आदेश देने में हुई देरी राज्य सरकार की गंभीरता पर सवाल खड़े करती है. अदालत का मानना है कि इस तरह के मामलों में केवल निचले स्तर के पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि संबंधित वरिष्ठ अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किस तरह कर रहे थे.
अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाना जरूरी है. साथ ही, जिन अधिकारियों की लापरवाही सामने आती है, उनके खिलाफ नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए. इससे ही पुलिस व्यवस्था के प्रति लोगों का भरोसा कायम रखने में मदद मिलेगी.
कार्रवाई से जुड़ी रिपोर्ट तलब
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विंसेंट रोहित मार्की और शांतनु गुप्ता ने पक्ष रखा. अधिवक्ता विंसेंट रोहित ने ईटीवी भारत को बताया कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण शपथपत्र के माध्यम से पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को निर्धारित है. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहिताश्य राय ने अदालत में पक्ष रखा.
क्या है बोकारो की लापता लड़की का मामला?
यह मामला बोकारो जिले के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र की 18 वर्षीय लड़की से जुड़ा है, जो जुलाई 2025 में लापता हो गई थी. लड़की के परिजनों ने उसकी तलाश और पुलिस कार्रवाई के लिए कई बार गुहार लगाई, लेकिन लंबे समय तक उसका पता नहीं चल सका. इसके बाद लड़की की मां ने न्याय की मांग करते हुए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
अदालत के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर जंगल से लड़की का कंकाल बरामद किया. पुलिस के अनुसार, लड़की के पूर्व प्रेमी पर उसकी हत्या करने का आरोप है. मामले में मृतका की पहचान की पुष्टि के लिए हाईकोर्ट ने बरामद अवशेषों और उसके माता-पिता के डीएनए नमूनों का मिलान कराने का निर्देश भी दिया था.
पिंडराजोरा के 28 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की तैयारी
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि शुरुआती जांच में पिंडराजोरा थाने में तैनात सभी 28 पुलिसकर्मियों की भूमिका में कर्तव्य के प्रति लापरवाही के साक्ष्य मिले हैं. इसके बाद बोकारो के पुलिस अधीक्षक के आदेश पर उन्हें निलंबित करने का निर्णय लिया गया है. हालांकि, हाईकोर्ट ने इस मामले में केवल थाने के पुलिसकर्मियों की भूमिका तक जांच सीमित रखने पर सवाल उठाया. अदालत ने जानना चाहा कि जब लड़की लापता थी और उसके माता-पिता लगातार शिकायत कर रहे थे, तब जिले के पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी क्या कर रहे थे.
बार-बार पूछने पर भी दाखिल नहीं हुआ जवाब
इस मामले में हाईकोर्ट ने 25 जून 2026 को ही राज्य सरकार से पूछा था कि क्या बोकारो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की कथित लापरवाही की जांच कराई जाएगी. इसके बाद 3 अगस्त, 17 अगस्त और 17 सितंबर को भी अदालत में राज्य सरकार की ओर से अपेक्षित शपथपत्र दाखिल नहीं किया गया. आखिरकार, 7 अक्टूबर 2026 को पुलिस महानिदेशक ने विशेष शाखा के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की कथित लापरवाही की विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया. अदालत ने इस कार्रवाई में हुई देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि न्यायालय के निर्देश के करीब चार महीने बाद जांच का आदेश दिया जाना सरकार की गंभीरता पर सवाल खड़े करता है.
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