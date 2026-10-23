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बोकारो की लापता लड़की की हत्या मामले में HC सख्त, कहा- दोषी अधिकारियों पर हो कार्रवाई, रिपोर्ट तलब

झारखंड हाईकोर्ट ( Etv Bharat )

रांचीः बोकारो में एक 18 वर्षीय लड़की के लापता होने और बाद में उसके कंकाल की बरामदगी के मामले में पुलिस की कार्यशैली पर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है. अदालत ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की कथित लापरवाही की जांच शुरू करने में हुई देरी पर राज्य सरकार से सवाल पूछे हैं. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अखिल कुमार की खंडपीठ ने कहा कि पुलिस और सरकार पर जनता का विश्वास बनाए रखना शासन की अहम जिम्मेदारी है. यदि पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतते हैं, तो उनकी जवाबदेही तय कर प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए. अदालत ने इस बात पर भी चिंता जताई कि वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका की जांच का आदेश देने में करीब चार महीने का समय लगा.

चार महीने की देरी, सरकार की कार्यशैली पर सवाल