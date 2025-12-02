ETV Bharat / state

पुलिस-वकील विवाद: हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर कमिश्नर को तलब किया, थानाधिकारी को हटाने के निर्देश

कोर्ट ने कहा कि पुलिस को यह प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है कि वह जनता, फरियादी और अधिवक्ताओं के साथ कैसा व्यवहार करें. कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में वह कोई लिखित आदेश नहीं दे रहे हैं, लेकिन अपेक्षा करते हैं कि सेवा नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.

जोधपुर: कुड़ी थाने में सोमवार को एक अधिवक्ता और पुलिस थाना अधिकारी के बीच हुए विवाद के बाद मंगलवार को वकीलों ने हाईकोर्ट व अधीनस्थ अदालतों में कार्य बहिष्कार किया. इस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वतः प्रसंज्ञान लेते हुए जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान को तलब किया. पुलिस कमिश्नर ने कोर्ट को बताया कि वह इस संदर्भ में कड़ी कार्रवाई करेंगे और भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसका प्रयास करेंगे. राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा व न्यायाधीश बी.एस. संधू ने पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया कि वे उस पुलिस अधिकारी को शाम तक थाने से हटाएं, जिसने यह अभद्रता की.

अधिवक्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सचिन आचार्य और दिग्विजय सिंह जसोल ने पैरवी करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी के खिलाफ सेवा नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि थाने में महिला अधिवक्ता की मौजूदगी के बावजूद पुलिस ने संयमित व्यवहार नहीं रखा. हाईकोर्ट के अधिवक्ता देवकीनंदन व्यास ने बताया कि कोर्ट के निर्देश की पालना आज शाम तक करनी है. सुनवाई के बाद पुलिस कमिश्नर ने भी वकीलों को भरोसा दिलाया कि वे इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेंगे.

अपने क्लाइंट के साथ गए थे अधिवक्ता: अधिवक्ता भरत सिंह क्लाइंट के साथ थाने में बयान देने गए थे. जिस कांस्टेबल ने आधार कार्ड मांगा, उसने वर्दी नहीं पहन रखी थी. इसको लेकर अधिवक्ता ने एतराज किया तो थानाधिकारी हमीर सिंह ने अधिवक्ता से बदतमीजी की और पुलिस कर्मियों से उसे शांतिभंग के आरोप में अंदर डालने को कहा. इस पर पुलिसकर्मियों ने अधिवक्ता को एक कमरे में बैठा दिया. इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा. रात को थाने पर धरना हुआ और न्यायिक कार्यों के बहिष्कार की घोषणा कर दी गई. कोर्ट में वकीलों के नहीं आने से हाईकोर्ट ने इस मामले में पुलिस कमिश्नर को तलब कर लिया. सुनवाई के बाद अधिवक्ता संगठन थानाधिकारी को हटाने के बजाय पूरे थाने को सस्पेंड करने पर अड़े हुए हैं. पुलिस कमिश्नर ने उन्हें जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया है.