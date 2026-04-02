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मेरठ में चल रहे हनी-ट्रैप गिरोह पर हाईकोर्ट ने खुद लिया संज्ञान, जांच और कड़ी निगरानी का दिया निर्देश

कोर्ट ने कहा कि यदि इस तरह के अपराधों को जारी रहने दिया गया, तो एक सभ्य समाज में जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 10:09 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ क्षेत्र में चल रहे हनी ट्रैप और वसूली गैंग की कड़ी निगरानी और कार्रवाई का निर्देश दिया है. कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसकी जांच करने के लिए कहा है. अदालत ने मेरठ जोन के पुलिस महानिरीक्षक को इस पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया है.

न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरून सक्सेना की खंडपीठ ने कहा कि इस तरह के गिरोह का अस्तित्व, जो महिलाओं के जरिए लोगों को फंसाकर ब्लैकमेल करता है, समाज की “गंभीर रूप से चिंताजनक स्थिति” को दर्शाता है. कोर्ट ने कहा कि यदि इस तरह के अपराधों को जारी रहने दिया गया, तो एक सभ्य समाज में जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा.

कोर्ट ने यह टिप्पणी एक याचिका की सुनवाई के दौरान की, जिसमें एक महिला और चार अन्य आरोपियों ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की थी. आरोपों के अनुसार, पहली याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता को संपर्क कर बिजनौर के एक होटल में बुलाया, जहां उनके बीच शारीरिक संबंध बनाए गए. इस दौरान छिपकर वीडियो बना लिया गया, जिसके बाद आरोपियों ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता से 10 लाख रूपये की मांग करते हुए ब्लैकमेल करना शुरू किया.

इसके बाद शिकायतकर्ता को एक स्थान पर बुलाया गया, जहां दो पुलिस कर्मी (जो इस मामले में आरोपी भी हैं) मुख्य आरोपी के साथ मिले हुए थे. उन्होंने कथित तौर पर वीडियो दिखाकर पैसे की मांग की. हालांकि, शिकायतकर्ता ने पैसे देने से इनकार कर दिया और मामले की सूचना पुलिस को दे दी.

कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मेरठ जोन के सभी जिला पुलिस प्रमुखों को सतर्क रहने और कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए. साथ ही, कोर्ट ने रजिस्ट्रार (कम्प्लायंस) को आदेश की प्रति डीजीपी, मेरठ जोन के आईजी और उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को भेजने का निर्देश दिया. कोर्ट ने याचिका को वापस लेने के आधार पर खारिज कर दी.

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मेरठ में हनी ट्रैप गिरोह
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