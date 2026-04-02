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मेरठ में चल रहे हनी-ट्रैप गिरोह पर हाईकोर्ट ने खुद लिया संज्ञान, जांच और कड़ी निगरानी का दिया निर्देश

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ क्षेत्र में चल रहे हनी ट्रैप और वसूली गैंग की कड़ी निगरानी और कार्रवाई का निर्देश दिया है. कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसकी जांच करने के लिए कहा है. अदालत ने मेरठ जोन के पुलिस महानिरीक्षक को इस पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया है.

न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरून सक्सेना की खंडपीठ ने कहा कि इस तरह के गिरोह का अस्तित्व, जो महिलाओं के जरिए लोगों को फंसाकर ब्लैकमेल करता है, समाज की “गंभीर रूप से चिंताजनक स्थिति” को दर्शाता है. कोर्ट ने कहा कि यदि इस तरह के अपराधों को जारी रहने दिया गया, तो एक सभ्य समाज में जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा.

कोर्ट ने यह टिप्पणी एक याचिका की सुनवाई के दौरान की, जिसमें एक महिला और चार अन्य आरोपियों ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की थी. आरोपों के अनुसार, पहली याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता को संपर्क कर बिजनौर के एक होटल में बुलाया, जहां उनके बीच शारीरिक संबंध बनाए गए. इस दौरान छिपकर वीडियो बना लिया गया, जिसके बाद आरोपियों ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता से 10 लाख रूपये की मांग करते हुए ब्लैकमेल करना शुरू किया.