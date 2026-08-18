प्रयागराज में जलभराव पर हाईकोर्ट सख्त, जजों को कोर्ट पहुंचने में हुई देरी, डीएम व नगर आयुक्त तलब
जलभराव पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्पष्ट करने का निर्देश दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 9:39 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण प्रयागराज शहर में उत्पन्न जलभराव की भीषण समस्या को गंभीरता से लिया है. शहर में जलभराव के कारण जजों को न्यायालय पहुंचने में हुई परेशानी और न्यायिक कार्यवाही में हुए विलंब को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है.
न्यायमूर्ति अजीत कुमार एवं न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए प्रयागराज के जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को तलब किया है. कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि शहर के निचले इलाकों सहित अन्य हिस्सों में जलभराव रोकने के लिए समय रहते अग्रिम इंतजाम क्यों नहीं किए गए.
कोर्ट ने नगर विकास सचिव से भी शुक्रवार तक व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है. सचिव को यह बताना होगा कि लगातार बारिश से शहर को जलभराव से बचाने के लिए क्या योजनाएं स्वीकृत हैं, जिससे आम जनजीवन और व्यापार ठप न हो.
कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जलभराव के कारण जजों को न्यायालय पहुंचने में कठिनाई हुई, जिससे न्यायिक कार्य बाधित हुआ और यह सीधे तौर पर न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप जैसा है. खंडपीठ ने प्रदेश के महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र और अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी को अगली सुनवाई पर कोर्ट की सहायता करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने रजिस्ट्रार कम्प्लायंस को संबंधित सभी वरिष्ठ अधिकारियों को इस आदेश की कॉपी भेजकर सूचित करने का निर्देश दिया है.
हाईकोर्ट बार के पूर्व अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह व पूर्व महासचिव नितिन शर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अदालतों को इस समस्या से अवगत कराया. वकीलों ने बताया कि प्रशासन, नगर निगम और विकास प्राधिकरण की विफलता के कारण शहर के हजारों घरों में पानी घुस गया है तथा जलभराव के कारण अधिवक्ताओं और वादकारियों के न पहुंच पाने से न्यायिक कार्य में बाधा आई है. सीनियर एडवोकेट ने कोर्ट का ध्यान 2014 की दो लंबित जनहित याचिकाओं की ओर भी आकृष्ट कराया, जिनमें दिए गए निर्देशों का पालन न होना अवमानना की श्रेणी में आता है.
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