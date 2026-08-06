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औद्योगिक न्यायाधिकरणों में अध्यक्षों की कमी पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से मांगा जवाब

न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया और न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने सुनवाई की.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 11:06 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक न्यायाधिकरणों और श्रम न्यायालयों में अध्यक्ष एवं सदस्यों के रिक्त पदों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है. न्यायालय ने कहा कि बड़ी संख्या में न्यायाधिकरण बिना अध्यक्ष या सदस्य के संचालित हो रहे हैं, जिससे न्याय पाने के इच्छुक लोग प्रभावी कानूनी उपचार से वंचित हो रहे हैं.

न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया और न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ शिवनाथ बिंद एवं छह अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के रजिस्ट्रार के निर्देश तथा राज्य सरकार के संयुक्त सचिव का पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें रिक्त पदों को भरने के लिए एक माह का और समय मांगा गया था.

खंडपीठ ने कहा कि अभिलेखों से स्पष्ट है कि प्रदेश के अनेक औद्योगिक न्यायाधिकरण बिना अध्यक्ष या सदस्य के कार्य कर रहे हैं. ऐसी स्थिति में जिन लोगों को न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाना है, वे न्यायिक उपचार से ही वंचित हो रहे हैं, जो विधि की दृष्टि में स्वीकार्य नहीं है.

न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त सचिव को निर्देश दिया है कि वे इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई का व्यक्तिगत शपथ-पत्र 17 अगस्त 2026 तक दाखिल करें. साथ ही यह भी स्पष्ट करें कि प्रदेश में ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, जिससे याचिकाकर्ता और अन्य प्रभावित पक्ष न्यायिक उपचार से वंचित हो गए. मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त 2026 को होगी.

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