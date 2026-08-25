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स्कूल तक सड़क निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, वन विभाग को एनओसी जारी करने का आदेश, हमीरपुर में 200 बच्चों ने किया था प्रदर्शन

प्रयागराज : हमीरपुर में स्कूल तक सड़क निर्माण के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. सड़क न होने से परेशानी झेल रहे करीब 200 बच्चों के प्रदर्शन पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने वन विभाग को आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) शीघ्र जारी करने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज जनहित याचिका पर यह आदेश दिया.

कोर्ट को राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि सड़क का करीब 1.6 किलोमीटर हिस्सा अभी निर्मित नहीं हुआ है. यह क्षेत्र वन भूमि में आता है. वर्ष 2015 में सड़क निर्माण की स्वीकृति मिली थी, लेकिन वन विभाग की एनओसी नहीं मिलने के कारण योजना आगे नहीं बढ़ सकी. इसके बाद दोबारा एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई. वन विभाग ने 23 मार्च 2026 को इसका अनुमान तैयार किया.

राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अब 21 अगस्त 2026 को सड़क निर्माण के लिए 1.81 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सीमेंट की सड़क का निर्माण आवश्यक बताया गया. हालांकि वन विभाग की अनुमति मिलने में और समय लगने की आशंका जताई गई. सरकार ने यह भी बताया कि फिलहाल 1.6 किलोमीटर हिस्से को वाहनों के आवागमन योग्य बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं. लेकिन बारिश के कारण अस्थायी व्यवस्था थोड़े समय में ही खराब हो जाती है और सड़क को लगातार मोटरेबल बनाए रखने के प्रयास करने पड़ रहे हैं.