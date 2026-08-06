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RTI का दुरुपयोग और अदालत की अवमानना पर हाईकोर्ट सख्त, याचिकाकर्ता पर लगाया 6.70 लाख रुपये का जुर्माना

निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने पर रजिस्ट्रार जनरल को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 9:58 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरटीआई के कथित दुरुपयोग, न्यायिक कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने और अदालत के आदेशों की अवहेलना करने पर एक याचिकाकर्ता पर कुल 6 लाख 70 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में शामिल होना किसी पक्षकार का मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि अदालत के विवेक पर आधारित सुविधा मात्र है.

न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने तेलंगाना निवासी विनय वेमुला की याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को पूर्व आदेश के अनुसार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना था, लेकिन उसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही पेश होकर अदालत के आदेश का उल्लंघन किया. कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता पहले भी कई बार प्रयागराज आ चुका था, इसलिए दूरी और यात्रा संबंधी कठिनाइयों का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता.

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जून और जुलाई 2026 के बीच हाईकोर्ट में 24 आरटीआई आवेदन दायर किए, जिनमें न्यायालय की आंतरिक प्रशासनिक प्रक्रिया, फाइलों की आवाजाही, सर्वर लॉग, कोर्ट उपस्थिति रजिस्टर और अन्य ऐसे विवरण मांगे गए जिनका उसके मामले से कोई संबंध नहीं था. न्यायालय ने इसे न्यायिक प्रशासन में अनावश्यक हस्तक्षेप और आरटीआई कानून का दुरुपयोग माना.

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादियों के विरुद्ध अवमानना जैसी कार्रवाई की मांग वाली एक प्रार्थना भी खारिज कर दी. अदालत ने पाया कि संबंधित प्रतिवादी पहले ही जवाब दाखिल कर चुके थे और याचिकाकर्ता ने रिकॉर्ड के विपरीत तथ्य प्रस्तुत किए थे. इसके लिए उस पर 50 हजार रुपये का अलग से जुर्माना लगाया गया.

मामले के मूल विवाद पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता ने पुलिस और साइबर सेल से मांगी गई अधिकांश सूचनाएं पहले ही प्राप्त कर ली थीं. जो जानकारी संबंधित कार्यालय के पास उपलब्ध नहीं थी, उसे उपलब्ध कराना संभव नहीं था. ऐसे में राज्य सूचना आयोग के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता.

कोर्ट ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करने, निराधार आवेदन दायर करने और अदालत के आदेशों की लगातार अवहेलना करने जैसी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करना आवश्यक है. इसी कारण 24 आरटीआई आवेदनों पर 1.20 लाख रुपये तथा याचिका के दुरुपयोग पर 5 लाख रुपये का अतिरिक्त हर्जाना लगाया गया.

कुल 6.70 लाख रुपये की राशि चार सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के खाते में जमा करने का निर्देश दिया गया है. निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने पर रजिस्ट्रार जनरल को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

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