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RTI का दुरुपयोग और अदालत की अवमानना पर हाईकोर्ट सख्त, याचिकाकर्ता पर लगाया 6.70 लाख रुपये का जुर्माना

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरटीआई के कथित दुरुपयोग, न्यायिक कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने और अदालत के आदेशों की अवहेलना करने पर एक याचिकाकर्ता पर कुल 6 लाख 70 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में शामिल होना किसी पक्षकार का मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि अदालत के विवेक पर आधारित सुविधा मात्र है.

न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने तेलंगाना निवासी विनय वेमुला की याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को पूर्व आदेश के अनुसार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना था, लेकिन उसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही पेश होकर अदालत के आदेश का उल्लंघन किया. कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता पहले भी कई बार प्रयागराज आ चुका था, इसलिए दूरी और यात्रा संबंधी कठिनाइयों का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता.

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जून और जुलाई 2026 के बीच हाईकोर्ट में 24 आरटीआई आवेदन दायर किए, जिनमें न्यायालय की आंतरिक प्रशासनिक प्रक्रिया, फाइलों की आवाजाही, सर्वर लॉग, कोर्ट उपस्थिति रजिस्टर और अन्य ऐसे विवरण मांगे गए जिनका उसके मामले से कोई संबंध नहीं था. न्यायालय ने इसे न्यायिक प्रशासन में अनावश्यक हस्तक्षेप और आरटीआई कानून का दुरुपयोग माना.

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादियों के विरुद्ध अवमानना जैसी कार्रवाई की मांग वाली एक प्रार्थना भी खारिज कर दी. अदालत ने पाया कि संबंधित प्रतिवादी पहले ही जवाब दाखिल कर चुके थे और याचिकाकर्ता ने रिकॉर्ड के विपरीत तथ्य प्रस्तुत किए थे. इसके लिए उस पर 50 हजार रुपये का अलग से जुर्माना लगाया गया.