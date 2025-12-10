ETV Bharat / state

सरकारी कर्मचारियों की पारिवारिक संपत्ति खुलासा मामला, सख्त हुआ हाईकोर्ट, जानिये क्या कहा

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति और सरकारी कर्मचारियों के पारिवारिक संपत्ति खुलासों से जुड़े गंभीर मामलों पर कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव और आयकर विभाग को विस्तृत कार्ययोजना के साथ कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं. यह मामला जल निगम के कुछ अधिकारियों की आय से अधिक संपत्ति की जांच से जुड़ी है.

इस मामले में जनहित याचिकाएं अनिल चन्द्र बलूनी ,जाहिद अली ने दायर की। जबकि अखिलेश बहुगुणा व सुजीत कुमार विकास ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इन चारो मामलों की एक साथ सुनवाई हो रही है.

मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ ने दो जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि नियमों के तहत परिवार की परिभाषा और संपत्ति की जानकारी छुपाने पर अब सख्ती से जवाबदेही तय की जाएगी. अदालत ने उत्तराखंड सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 2002 का हवाला देते हुए कहा कि “परिवार के सदस्य” में पत्नी, पुत्र, सौतेला पुत्र, अविवाहित पुत्री, सौतेली अविवाहित पुत्री, आश्रित पति/पत्नी तथा रक्त या विवाह संबंध से आश्रित अन्य सदस्य शामिल हैं.

कोर्ट ने टिप्पणी की कि कई मामलों में सरकारी कर्मचारी यह कहकर जीवनसाथी या परिजनों की संपत्ति का खुलासा नहीं करते कि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, जबकि नियम ऐसी छूट नहीं देते. इस आधार पर अदालत ने शासन से कहा कि निगम/अन्य सेवाओं के नियम भी इन्हीं मानकों के अनुरूप पारदर्शी बनाए जाएं.

पीठ ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि परिवार की परिभाषा और संपत्ति खुलासे से जुड़े सभी नियमों को दो सप्ताह के भीतर पूरी तरह स्पष्ट कर गजट में प्रकाशित कराए जाएं. अनुपालन रिपोर्ट 22 दिसंबर 2025 को अदालत में पेश की जाए. अदालत ने आदेश दिया कि रजिस्ट्री इन दिशा निर्देशों का पालन शीर्षक से दर्ज करें, ताकि भविष्य में इन मामलों की मॉनिटरिंग हो सके. मुख्य सचिव की व्यक्तिगत उपस्थिति से भी अदालत ने फिलहाल छूट दे दी, लेकिन साफ किया कि अनुपालन न होने पर जवाबदेही तय होगी.