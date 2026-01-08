ETV Bharat / state

अंतर जनपदीय स्थानांतरण रद्द करने पर हाईकोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा को किया तलब, सरकारी वकील के निजी मुकदमे की पैरवी करने पर उठाया सवाल

प्रयागराज : हाईकोर्ट ने कहा है कि अंतर्जनपदीय स्थानांतरण का आवेदन तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है, यदि आवेदक की ओर से आवेदन करने में कोई गलती नहीं की गई है. कोर्ट ने प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर के अंतर-जनपदीय स्थानांतरण के आवेदन को तकनीकी खामी के आधार पर खारिज किए जाने पर यह टिप्पणी की है. अगली सुनवाई को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को इस मामले में तलब किया है. यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने असद उल्ला खान की याचिका पर दिया है.

याची फर्रुखाबाद के नवाबगंज ब्लॉक स्थित प्राथमिक विद्यालय नगला मुकुट में हेड मास्टर के पद पर तैनात हैं. उन्होंने अंतर-जनपदीय स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था. उनके इस दावे को 13 नवंबर 2025 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि कुछ तकनीकी त्रुटि के कारण समय पर विचार नहीं किया जा सका और अब ऑफलाइन विचार करना कानूनन मान्य नहीं है.

कोर्ट ने कहा कि जब याची ने आवेदन प्रक्रिया में कोई गलती नहीं की है, तो उसे तकनीकी खामियों के कारण अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने बेसिक ​शिक्षा परिषद के सचिव और और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से प्राप्त निर्देशों को अनुचित करार दिया. कोर्ट ने सचिव को तलब किया है.

कोर्ट ने पूछा- क्या सरकारी वकील निजी पक्ष की पैरवी कर सकते हैं : वहीं एक अन्य मामले में सरकारी वकील के निजी मुकदमे की पैरवी करने पर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने पूछा है कि क्या राज्य सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ऐसे मामलों में किसी निजी पक्ष की पैरवी कर सकते हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश राज्य स्वयं एक पक्षकार हो. यह आदेश न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की एकल पीठ ने दिया है.