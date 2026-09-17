ETV Bharat / state

माध्यमिक आचार्य परीक्षा में User Does Not Exist का पेंच, JSSC के IT विशेषज्ञ तलब

रांचीः झारखंड में माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा से जुड़ी तकनीकी समस्या मामले में हाई कोर्ट ने जेएसएससी के आईटी विशेषज्ञों को तलब किया है.

अभ्यर्थियों की Response Sheet/Answer Key उपलब्ध नहीं होने और पोर्टल पर User Does Not Exist का संदेश दिखने के मामले में हाईकोर्ट ने अब तकनीकी स्थिति की प्रत्यक्ष जांच कराने का निर्देश दिया है.

विकास पांडेय एवं अन्य की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने यह निर्देश दिया है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता चंचल जैन ने ईटीवी भारत को यह जानकारी दी है. मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर 2026 को निर्धारित की गई है.

अभ्यर्थियों के सामने क्या तकनीकी समस्या आई?

मामला माध्यमिक आचार्य परीक्षा के बाद Response Sheet/Answer Key डाउनलोड नहीं कर पाने से जुड़ा है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि परीक्षा में शामिल होने के बाद जब उन्होंने JSSC की आधिकारिक वेबसाइट के पोर्टल पर अपनी ई-मेल आईडी और पासवर्ड डालकर Response Sheet/Answer Key डाउनलोड करने की कोशिश की, तो स्क्रीन पर User Does Not Exist का संदेश दिखाई दिया.

इस वजह से संबंधित अभ्यर्थी अपनी Response Sheet/Answer Key हासिल नहीं कर सके. अभ्यर्थियों का कहना है कि जब उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका अथवा Answer Key ही उपलब्ध नहीं होगी, तो वे अपने प्रदर्शन का आकलन कैसे कर पाएंगे और यह कैसे पता चलेगा कि उनका चयन क्यों नहीं हुआ.

कोर्ट में ही होगी तकनीकी जांच

हाईकोर्ट ने इस मामले में तकनीकी स्थिति को सीधे जांचने का रास्ता अपनाया है. अदालत ने याचिकाकर्ताओं को भी अपनी ई-मेल आईडी और पासवर्ड के साथ अगली सुनवाई में उपस्थित रहने को कहा है. अगली सुनवाई में JSSC के तकनीकी विशेषज्ञों की मौजूदगी में पोर्टल पर लॉग-इन कर यह जांच की जाएगी कि संबंधित अभ्यर्थियों की Response Sheet/Answer Key उपलब्ध है या नहीं और यदि उपलब्ध है तो उसे डाउनलोड किया जा सकता है या नहीं.