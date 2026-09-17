माध्यमिक आचार्य परीक्षा में User Does Not Exist का पेंच, JSSC के IT विशेषज्ञ तलब
झारखंड में माध्यमिक आचार्य परीक्षा में आई तकनीकी समस्या पर हाई कोर्ट ने जेएसएससी के आईटी विशेषज्ञ को तलब किया. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : September 17, 2026 at 6:36 PM IST
रांचीः झारखंड में माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा से जुड़ी तकनीकी समस्या मामले में हाई कोर्ट ने जेएसएससी के आईटी विशेषज्ञों को तलब किया है.
अभ्यर्थियों की Response Sheet/Answer Key उपलब्ध नहीं होने और पोर्टल पर User Does Not Exist का संदेश दिखने के मामले में हाईकोर्ट ने अब तकनीकी स्थिति की प्रत्यक्ष जांच कराने का निर्देश दिया है.
विकास पांडेय एवं अन्य की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने यह निर्देश दिया है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता चंचल जैन ने ईटीवी भारत को यह जानकारी दी है. मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर 2026 को निर्धारित की गई है.
अभ्यर्थियों के सामने क्या तकनीकी समस्या आई?
मामला माध्यमिक आचार्य परीक्षा के बाद Response Sheet/Answer Key डाउनलोड नहीं कर पाने से जुड़ा है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि परीक्षा में शामिल होने के बाद जब उन्होंने JSSC की आधिकारिक वेबसाइट के पोर्टल पर अपनी ई-मेल आईडी और पासवर्ड डालकर Response Sheet/Answer Key डाउनलोड करने की कोशिश की, तो स्क्रीन पर User Does Not Exist का संदेश दिखाई दिया.
इस वजह से संबंधित अभ्यर्थी अपनी Response Sheet/Answer Key हासिल नहीं कर सके. अभ्यर्थियों का कहना है कि जब उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका अथवा Answer Key ही उपलब्ध नहीं होगी, तो वे अपने प्रदर्शन का आकलन कैसे कर पाएंगे और यह कैसे पता चलेगा कि उनका चयन क्यों नहीं हुआ.
कोर्ट में ही होगी तकनीकी जांच
हाईकोर्ट ने इस मामले में तकनीकी स्थिति को सीधे जांचने का रास्ता अपनाया है. अदालत ने याचिकाकर्ताओं को भी अपनी ई-मेल आईडी और पासवर्ड के साथ अगली सुनवाई में उपस्थित रहने को कहा है. अगली सुनवाई में JSSC के तकनीकी विशेषज्ञों की मौजूदगी में पोर्टल पर लॉग-इन कर यह जांच की जाएगी कि संबंधित अभ्यर्थियों की Response Sheet/Answer Key उपलब्ध है या नहीं और यदि उपलब्ध है तो उसे डाउनलोड किया जा सकता है या नहीं.
JSSC ने शपथ पत्र में क्या कहा?
इस मामले में JSSC की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया जा चुका है. आयोग ने इसमें यह संभावना जताई है कि अभ्यर्थी द्वारा ई-मेल आईडी अथवा पासवर्ड सही ढंग से दर्ज नहीं किए जाने के कारण पोर्टल पर User Does Not Exist का संदेश प्रदर्शित हुआ हो. वहीं, याचिकाकर्ताओं की ओर से आग्रह किया गया है कि इस तकनीकी समस्या की वास्तविक स्थिति की जांच JSSC के तकनीकी विशेषज्ञों की मौजूदगी में कराई जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि समस्या अभ्यर्थियों की लॉग-इन जानकारी से जुड़ी है या पोर्टल से संबंधित कोई तकनीकी दिक्कत है.
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता चंचल जैन ने ईटीवी भारत को बताया कि Response Sheet/Answer Key उपलब्ध नहीं होने से अभ्यर्थियों के लिए अपने प्रदर्शन का आकलन करना मुश्किल है. उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी यह जानना चाहते हैं कि उनका चयन क्यों नहीं हो पाया और इसके लिए Response Sheet/Answer Key महत्वपूर्ण है.
बता दें कि माध्यमिक आचार्य नियुक्ति के लिए पिछले साल 23 विषयों में 1,373 पदों पर परीक्षा आयोजित की गई थी. इसमें करीब 25 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे. JSSC की ओर से इनमें से 877 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग को अनुशंसा भेजी जा चुकी है.
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