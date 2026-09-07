ETV Bharat / state

नैनीताल ज्योलीकोट दूषित पानी से मौतों पर हाईकोर्ट सख्त, DM-CMO समेत आला अधिकारी अगले 24 घंटे में तलब

नैनीताल के ज्लोलीकोट दूषित पानी वाले मामले में हाईकोर्ट ने डीएम सीएमओ समेत जल विभाग और निगम के अधिकारी तलब.

contaminated water
नैनीताल ज्योलीकोट दूषित पानी से मौतों पर हाईकोर्ट सख्त (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 7, 2026 at 9:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

​नैनीताल: ज्योलीकोट और उसके आसपास के गांवों गांजा, वीरभट्टी, छीणा, बेलुवाखान और सरियाताल में दूषित पेयजल के कारण फैली जल जनित बीमारियों का उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बेहद गंभीर संज्ञान लिया है. पिछले तीन महीनों से क्षेत्र में डायरिया और पीलिया जैसी बीमारियां फैलने, दो लोगों की मौत होने और बड़ी संख्या में ग्रामीणों के बीमार होकर अस्पताल में भर्ती होने के मामले को लेकर बेलुवाखान निवासी अधिवक्ता रवि बिष्ट ने जनहित याचिका दायर की.

न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए विभागीय अधिकारियों की निष्क्रियता का मुद्दा उठाया गया और प्रभावितों के नि:शुल्क इलाज और स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की मांग की गई.

​मामले की अलार्मिंग स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने नैनीताल के जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ), उत्तराखंड जल संस्थान के महाप्रबंधक और उत्तराखंड पेयजल निगम (कुमाऊं मंडल) के मुख्य अभियंता को 8 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब किया है.

अदालत ने इन अधिकारियों को जल जनित बीमारियों के प्रकोप से निपटने, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु पूरी कार्ययोजना (रोडमैप) और ब्यौरे के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं.

​अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए उत्तराखंड जल संस्थान के अधिशासी अभियंता को आदेश दिया है कि वे प्रभावित गांवों के निवासियों को तत्काल प्रभाव से स्वच्छ और संदूषण-मुक्त पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करें. हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि दूषित जल आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही के कारण लोगों के जीवन पर संकट बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके चलते प्रशासनिक और विभागीय आला अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा रही है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

दूषित पानी
ज्योलीकोट
JYOLIKOT
हाईकोर्ट
CONTAMINATED WATER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.