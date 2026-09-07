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नैनीताल ज्योलीकोट दूषित पानी से मौतों पर हाईकोर्ट सख्त, DM-CMO समेत आला अधिकारी अगले 24 घंटे में तलब

नैनीताल ज्योलीकोट दूषित पानी से मौतों पर हाईकोर्ट सख्त ( PHOTO- ETV Bharat )