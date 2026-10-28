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न्यायिक कार्यवाही बाधित करने और नारेबाजी पर हाईकोर्ट तल्ख, अवमानना व अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिसर के कॉरिडोर में नारेबाजी करने और न्यायिक कार्यवाही में बाधा डालने की घटना पर बेहद सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने इस आचरण को पूरी तरह अवमाननापूर्ण मानते हुए इसमें शामिल अधिवक्ताओं की पहचान कर उनके खिलाफ अवमानना एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं.

यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने देवेंद्र कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. सुनवाई के दौरान कोर्ट के बाहर कॉरिडोर में कुछ अधिवक्ताओं ने तेज आवाज में नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे कोर्ट की कार्यवाही बाधित हुई. कोर्ट को बताया गया कि अधिवक्ता किसी अन्य कोर्ट में एक वकील की गरिमा से जुड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के विरोध में प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे थे.