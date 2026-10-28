न्यायिक कार्यवाही बाधित करने और नारेबाजी पर हाईकोर्ट तल्ख, अवमानना व अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश
न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने देवेंद्र कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया आदेश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 8:54 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 9:24 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिसर के कॉरिडोर में नारेबाजी करने और न्यायिक कार्यवाही में बाधा डालने की घटना पर बेहद सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने इस आचरण को पूरी तरह अवमाननापूर्ण मानते हुए इसमें शामिल अधिवक्ताओं की पहचान कर उनके खिलाफ अवमानना एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं.
यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने देवेंद्र कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. सुनवाई के दौरान कोर्ट के बाहर कॉरिडोर में कुछ अधिवक्ताओं ने तेज आवाज में नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे कोर्ट की कार्यवाही बाधित हुई. कोर्ट को बताया गया कि अधिवक्ता किसी अन्य कोर्ट में एक वकील की गरिमा से जुड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के विरोध में प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे थे.
इस पर कोर्ट ने कहा कि दूरदराज से गरीब वादकारी अपनी समस्याओं के निवारण के लिए हाईकोर्ट आते हैं. यदि किसी अधिवक्ता को किसी विशेष न्यायालय से कोई समस्या है, तो भी उन्हें अन्य कोर्ट के बाहर चिल्लाने, नारेबाजी करने, न्यायिक कार्यवाही बाधित करने या न्यायालय को डराने-धमकाने वाले शब्दों का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती.
कोर्ट ने इस व्यवहार को पूरी तरह अनुचित और घोर अवमाननापूर्ण करार दिया. कोर्ट ने रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल को निर्देश दिया कि न्याय कक्ष के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज प्राप्त करें, घटना में शामिल अधिवक्ताओं की पहचान करें और अगली सुनवाई की तक अपनी रिपोर्ट सौंपें. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहचान के बाद संबंधित अधिवक्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए मामला यूपी बार कौंसिल को भेजा जा सकता है और उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही भी शुरू की जाएगी. मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को तय की गई है.
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