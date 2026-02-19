ETV Bharat / state

मनमाने तरीके से बैंक खाते फ्रीज करने पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- तय प्रकिया के तहत ही जब्त किए जाएं अकाउंट

याचिकाओं में कहा गया कि खाताधारकों ने बिना पर्याप्त सूचना के खाते फ्रीज किए जा रहे हैं.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस और साइबर सेल द्वारा बैंक खातों को मनमाने ढंग से फ्रीज किए जाने की बढ़ती घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा है कि ऐसी कार्रवाई केवल विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही की जा सकती है. न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की पीठ तारकेश्वर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य समेत कई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. याचिकाओं में कहा गया कि खाताधारकों ने बिना पर्याप्त सूचना के खाते फ्रीज किए जा रहे हैं.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कई बैंक केवल पुलिस या साइबर सेल के पत्र के आधार पर तुरंत खाते फ्रीज कर देते हैं और बाद में खाताधारकों को न तो कारण बताते हैं और न ही आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराते हैं. अदालत ने इसे बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता और भरोसे के लिए गंभीर खतरा बताया. कोर्ट ने कहा कि लोगों की मेहनत की कमाई बैंकों में सुरक्षित है, यह विश्वास बनाए रखना बैंकों की जिम्मेदारी है.

कोर्ट ने बैंकों को निर्देश दिया कि खाते फ्रीज करने से संबंधित सभी पत्र और रिकॉर्ड पेश किए जाएं, साथ ही यह स्पष्ट किया जाए कि पूरा खाता रोका गया है या केवल संदिग्ध राशि पर होल्ड लगाया गया है. खाताधारकों को मांगने पर बैंक स्टेटमेंट देना भी अनिवार्य होगा. केंद्र सरकार से मानक संचालन प्रक्रिया रिकॉर्ड पर रखने और कानूनी प्रावधानों की जानकारी देने को कहा गया है. मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी 2026 को दोपहर दो बजे होगी.

