'जल जीवन मिशन' के अधूरे कार्य पर हाईकोर्ट सख्त; अधिकारियों को जवाब दाखिल करने के निर्देश
यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने राम सजीवन सिंह की जनहित याचिका पर दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 7:20 AM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के शंकरगढ़ ब्लॉक में हर घर नल जल योजना में देरी पर सख्ती दिखाई है. योजना के तहत पानी की टंकियों का निर्माण कार्य अधूरा रहने और ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए भटकने को गंभीरता से लिया गया है.
हाईकोर्ट ने इस मामले में नाराजगी जताते हुए प्रयागराज के जिलाधिकारी और जल निगम के अधिशासी अभियंता को अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने राम सजीवन सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है.
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि क्षेत्र में निर्माण कार्य तो शुरू किया गया, लेकिन संबंधित अधिकारियों की लापरवाही और मुस्तैदी की कमी के कारण यह मिशन अब तक पूरा नहीं हो सका है.
हाईकोर्ट ने संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को तुरंत मौके का निरीक्षण करने का आदेश दिया है. साथ ही अधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट पेश कर यह बताने का निर्देश दिया है कि ग्रामीणों को पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं.
प्रारंभ में याची के अधिवक्ता प्रवीन कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में गांवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल जल योजना की शुरुआत की थी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य हर घर तक पानी का कनेक्शन पहुंचाना था.
याचिका में आरोप लगाया गया कि शंकरगढ़ ब्लॉक में कार्यदायी मेसर्स संस्था विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड ने काम तो शुरू किया लेकिन अधिकारियों की ढिलाई के कारण से ग्रामीणों को अब तक पानी की सही सप्लाई नहीं मिल सकी है.
सुनवाई के दौरान याची की ओर से कोर्ट में कुछ तस्वीरें भी पेश की गईं. इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया कि शंकरगढ़ ब्लॉक के गांवों में पानी की काफी किल्लत है. ग्रामीणों को पीने का पानी लाने के लिए भीषण गर्मी में दूरदराज के इलाकों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.
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