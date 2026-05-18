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कौशांबी वन स्टॉप सेंटर सुसाइड केस में हाईकोर्ट सख्त, अधिकारियों को नोटिस जारी कर किया जवाब-तलब

कोर्ट ने तीन अधिकारियों को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 18, 2026 at 8:03 PM IST

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कौशांबी : के वन स्टॉप सेंटर में बीते 11 मई को एक किशोरी द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने इस घटना पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए जिले के तीन बड़े अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. कोर्ट ने तीन अधिकारियों को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है.

करारी थाना क्षेत्र की एक किशोरी घर से कहीं चली गई थी, जिसके बाद उसके पिता ने लवलेश नाम के एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने पीड़ित लड़की को बरामद कर कार्रवाई शुरू किया. इस दौरान किशोरी ने घर जाने से इनके कर दिया, जिसके बाद उसे वन स्टॉप सेंटर में रखा गया. 11 मई को किशोरी ने वन स्टाफ सेंटर के कमरे में आत्महत्या कर लिया. इसके बाद आरोपी लवलेश की तरफ से हाईकोर्ट में एक मुकदमा दाखिल किया गया.

इस मुकदमे में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कौशांबी के पुलिस अधीक्षक, करारी थाना प्रभारी और वन स्टॉप सेंटर की अधीक्षिका को नोटिस जारी कर पूछा है कि आखिर एक सुरक्षित परिसर के भीतर किन परिस्थितियों में किशोरी ने आत्मघाती कदम उठाया? कोर्ट ने इन तीनों अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने के सख्त निर्देश दिए हैं.

इस संवेदनशील मामले में एक और बड़ा मोड़ सामने आया है. अदालत ने सुनवाई के दौरान पीड़िता के उस बयान का संज्ञान लिया, जिसमें उसने कहा था कि वह अपनी मर्जी से घर से बाहर गई थी और उसके पिता ने जबरन आरोपी लवलेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है. किशोरी के इस बयान को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट ने मामले के आरोपी लवलेश की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है.

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