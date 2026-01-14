ETV Bharat / state

हिमाचल HC ने कांग्रेस नेता पर डॉ. बिंदल के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट करने पर लगाई रोक

डॉ. बिंदल ने कांग्रेस नेता कपिल गर्ग के खिलाफ 1.25 करोड़ रुपये का मानहानि सिविल मुकदमा दायर किया है.

BJP HIMACHAL PRESIDENT RAJEEV BINDAL
हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल (FILE@ETVBHARAT)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 14, 2026 at 10:00 PM IST

|

Updated : January 14, 2026 at 10:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में नाहन से कांग्रेस नेता कपिल गर्ग पर हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल के खिलाफ किसी भी तरह के सोशल मीडिया कंटेंट को अपलोड करने या फैलाने पर रोक लगा दी है. यह आदेश मानहानि से जुड़े एक सिविल मुकदमे की सुनवाई के दौरान दिया गया. हिमाचल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के जस्टिस सुशील कुकरेजा ने यह आदेश जारी किया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक मानहानि से जुड़ा सिविल मुकदमा विचाराधीन है, तब तक प्रतिवादी कपिल गर्ग फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या किसी भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डॉ. राजीव बिंदल से संबंधित कोई भी पोस्ट, लेख या समाचार साझा नहीं कर सकेंगे.

डॉ. बिंदल ने दायर की थी याचिका

डॉ. राजीव बिंदल ने हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा था कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर बिना आधार के आरोप लगाए गए हैं, जिससे उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा है. उन्होंने अदालत से अनुरोध किया था कि कथित मानहानिकारक पोस्ट पर तत्काल रोक लगाई जाए. अदालत ने इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अंतरिम आदेश जारी किए.

डॉ. बिंदल ने कांग्रेस नेता कपिल गर्ग के खिलाफ 1.25 करोड़ रुपये का मानहानि सिविल मुकदमा दायर किया है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन पर कोविड-19 महामारी के दौरान पीपीई किट खरीद से जुड़े बेबुनियाद आरोप लगाए गए. उनका कहना है कि इन आरोपों का उद्देश्य राजनीतिक लाभ लेना और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना था.

बोलने की आजादी पर HC की टिप्पणी

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, लेकिन यह अधिकार निरंकुश नहीं है. बिना जांच-पड़ताल के लगाए गए आरोप किसी सार्वजनिक व्यक्ति की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं और ऐसे मामलों में उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश अंतरिम है और अंतिम फैसला मामले की पूरी सुनवाई के बाद लिया जाएगा. फिलहाल यह मामला जस्टिस सुशील कुकरेजा की अदालत में विचाराधीन है, जहां आगे की सुनवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में अफसरशाही पर मंत्रिमंडल में संग्राम! IAS-IPS अधिकारियों ने मंत्री के खिलाफ खोला मोर्चा

Last Updated : January 14, 2026 at 10:48 PM IST

TAGGED:

HIMACHAL HIGH COURT
RAJEEV BINDAL
BJP HIMACHAL PRESIDENT
KAPIL GARG CONGRESS
RAJEEV BINDAL DEFAMATION CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.