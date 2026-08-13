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​ट्रायल में देरी पर हाईकोर्ट सख्त: PFI के 2 कथित सदस्यों को 4 साल बाद मिली जमानत

गवाहों की धीमी रफ्तार पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जताई नाराजगी.

high court stern over trial delay 2 alleged pfi members granted bail after 4 years
​ट्रायल में देरी पर हाईकोर्ट सख्त. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 10:52 AM IST

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लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने PFI के कथित सदस्यों अंसद बदरुद्दीन और फिरोज को 4 साल बाद जमानत दे दी है. फरवरी 2021 से जेल में बंद आरोपियों के मामले में गवाहों की धीमी गवाही और ट्रायल में देरी पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई. कोर्ट ने शीघ्र सुनवाई को मौलिक अधिकार बताते हुए एटीएस के समक्ष नियमित हाजिरी की शर्त पर रिहाई का आदेश दिया. अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इतने लंबे समय तक जेल में रखना और ट्रायल में देरी होना आरोपियों के शीघ्र सुनवाई के मौलिक अधिकार का सीधा उल्लंघन है.


​फरवरी 2021 से बंद थे जेल में
​न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की खंडपीठ ने आरोपी अंसद बदरुद्दीन और फिरोज की आपराधिक अपील को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया. दोनों को यूपी एटीएस ने 17 फरवरी 2021 को गिरफ्तार किया था. सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि ट्रायल कोर्ट को केस की कार्यवाही तेजी से पूरा करने के निर्देश दो बार दिए जा चुके थे, फिर भी 18 अभियोजन गवाहों में से चार साल बाद भी केवल 5 गवाहों की जिरह पूरी हो सकी. गवाही के लिए कुल 95 तारीखें तय की गईं, लेकिन प्रगति बेहद सुस्त रही.


​35 पन्नों तक पहुंची एक गवाह की जिरह
​अदालत ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि मामले के एक प्रमुख गवाह की मुख्य परीक्षा के बाद उसकी जिरह 35 पन्नों तक पहुंच चुकी है और वह भी अब तक पूरी नहीं हो पाई है. हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष द्वारा गवाहों की गवाही में तेजी लाने के लिए प्रभावी कदम न उठाए जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और कहा कि अभियोजन की इस ढिलाई का सीधा और अप्रत्यक्ष लाभ आरोपियों को मिल रहा है.


​UAPA की सख्त धाराओं के बावजूद मिली राहत
​अदालत ने माना कि हालांकि गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की धारा 43-डी (5) में जमानत के बेहद कड़े प्रावधान हैं, लेकिन सालों से लंबित पड़े ट्रायल और निकट भविष्य में इसके खत्म होने की कोई उम्मीद न दिखने के कारण आरोपियों को लंबे समय तक जेल में रखना न्यायसंगत नहीं है. इसी आधार पर पीठ ने दोनों की रिहाई का आदेश दिया.

​हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को राहत देते हुए कई कड़ी शर्तें भी लागू की हैं. ​आरोपियों को यूपी एटीएस के समक्ष नियमित रूप से अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी. ​मुकदमे के दौरान बिना वजह स्थगन की मांग नहीं की जाएगी. ​ट्रायल कोर्ट की हर महत्वपूर्ण तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा.

​यह था एटीएस का आरोप
​एटीएस के मुताबिक, दोनों पर आरोप था कि वे हिंदू धार्मिक संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों की हत्या करने और धार्मिक कार्यक्रमों में विस्फोट कर समाज में आतंक का माहौल पैदा करने की साजिश रच रहे थे. एटीएस का दावा था कि गिरफ्तारी के दौरान इनके पास से पिस्तौल, 6 जिंदा कारतूस, विस्फोटक सामग्री और मलयालम भाषा में लिखी डायरी बरामद हुई थी.


इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दो कथित सदस्यों को जमानत दे दी है. ये दोनों आरोपी हिंदू धार्मिक नेताओं की हत्या की कथित साजिश और देश में दहशत फैलाने के गंभीर आरोपों में पिछले चार साल से अधिक समय से जेल में बंद थे.

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