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कोर्ट ने मैटरनिटी लीव में नव प्रसूता के तबादले पर लगाई रोक, पीठासीन अधिकारी–रीडर्स को ट्रेनिंग की बताई जरूरत

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने मैटरनिटी लीव पर चल रही व्याख्याता का डांग एरिया में तबादला करने वाले आदेश की क्रियान्विति पर 6 सप्ताह के लिए अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने विभाग को याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन को पांच सप्ताह में तय करने के लिए कहा है. जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश आरती कुमारी की याचिका पर दिए. अदालत ने कहा कि एक आदर्श नियोक्ता के रूप में राज्य सरकार को नव प्रसूता और उसके बच्चे के बीच के पवित्र बंधन की रक्षा करनी चाहिए. सरकार को मशीनी अंदाज में तबादला कर इस बंधन को नहीं तोड़ना चाहिए. अदालत ने राज्य सरकार को कहा कि नव प्रसूता कर्मचारियों के लिए उचित तबादला नीति होनी चाहिए. ऐसी नीति के अभाव में मां और शिशु दोनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.