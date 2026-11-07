कोर्ट ने मैटरनिटी लीव में नव प्रसूता के तबादले पर लगाई रोक, पीठासीन अधिकारी–रीडर्स को ट्रेनिंग की बताई जरूरत
चार माह की नव प्रसूता का किसी दूरस्थ स्थान पर तबादला करना चार महीने के बच्चे को उसकी मां से जबरन अलग करने जैसा है.
Published : November 7, 2026 at 10:17 PM IST
जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने मैटरनिटी लीव पर चल रही व्याख्याता का डांग एरिया में तबादला करने वाले आदेश की क्रियान्विति पर 6 सप्ताह के लिए अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने विभाग को याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन को पांच सप्ताह में तय करने के लिए कहा है. जस्टिस अनूप कुमार ने यह आदेश आरती कुमारी की याचिका पर दिए. अदालत ने कहा कि एक आदर्श नियोक्ता के रूप में राज्य सरकार को नव प्रसूता और उसके बच्चे के बीच के पवित्र बंधन की रक्षा करनी चाहिए. सरकार को मशीनी अंदाज में तबादला कर इस बंधन को नहीं तोड़ना चाहिए. अदालत ने राज्य सरकार को कहा कि नव प्रसूता कर्मचारियों के लिए उचित तबादला नीति होनी चाहिए. ऐसी नीति के अभाव में मां और शिशु दोनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.
अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि चार माह की नव प्रसूता का किसी दूरस्थ स्थान पर तबादला करना चार महीने के बच्चे को उसकी मां से जबरन अलग करने जैसा है. इससे न केवल उनके मूल अधिकारों का हनन होगा, बल्कि शिशु को मानसिक आघात, असुरक्षा और कुपोषण का खतरा भी उत्पन्न होगा. याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि याचिकाकर्ता मैटरनिटी लीव पर है. उसका नवजात शिशु केवल चार महीने का है और पूरी तरह अपनी मां पर निर्भर है. इसके बावजूद विभाग ने उसका तबादला करौली जिले में दूरस्थ डांग एरिया में कर दिया. ऐसे में तबादला आदेश को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने तबादला आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए याचिकाकर्ता की ओर से पेश प्रतिवेदन को पांच सप्ताह में तय करने को कहा है.
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हाईकोर्ट ने निचली कोर्ट की कार्यशैली पर उठाए सवाल : राजस्थान हाईकोर्ट ने निचली कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई और निस्तारण की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पीठासीन अधिकारियों और रीडर्स को न्यायिक कार्यवाही के बेहतर प्रबंधन के लिए उचित ट्रेनिंग देने की जरूरत है. इसके साथ ही अदालत ने आदेश की कॉपी रजिस्ट्रार जनरल के जरिए हाईकोर्ट के सीजे के समक्ष रखने के लिए कहा है. जस्टिस अशोक कुमार जैन ने यह आदेश रामस्वरूप की चौथी जमानत याचिका को मंजूर करते हुए दिया. अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को न्याय की प्रतीक्षा में अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता.
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याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट की ऑर्डरशीट रीडर द्वारा लिखे जाने और अंत में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर करने की स्थिति सामने आई है. ऐसे में पीठासीन अधिकारियों और रीडर्स को उचित प्रशिक्षण देने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करना चाहिए. अदालत ने जब 19 सितंबर से 28 अक्टूबर 2026 तक की एसीजेएम की ऑर्डरशीट को देखा तो पाया कि उसमें कोई प्रगति नहीं हुई और न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाई जाती रही. यह भी सामने आया कि आर्डरशीट रीडर लिखते हैं और अंत में पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करते हैं. जमानत याचिका में कहा कि आरोपी धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और षड्यंत्र के मामले में 12 मई 2025 से जेल में है. हाईकोर्ट के जल्द ट्रायल निर्देश के बाद भी कोर्ट में अभी तक केवल एक ही गवाह के बयान दर्ज हुए हैं.
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