कोर्ट के दो फैसले: बार में मतदान के लिए दो वकालतनामे या दो पेशियों की अनिवार्यता के आदेश पर रोक, कोचिंग सेंटर्स को राहत नहीं
बार चुनाव में करीब ढाई हजार मतदाताओं का मतदान का अधिकार खोने का दिया तर्क. वहीं अवैध निर्माण वाले कोचिंग भवनों को राहत से इनकार
Published : November 23, 2026 at 8:36 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में मतदान के लिए कम से कम दो वकालतनामे या दो पेशियों में उपस्थिति की अनिवार्यता को बहाल करने वाले एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी. इसके साथ ही अदालत ने 11 दिसंबर को होने वाले चुनाव में 2 नवंबर को जारी नोटिस के अनुसार कार्रवाई जारी रखने को कहा. उधर, सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर के गोपालपुरा बाईपास पर संचालित कोचिंग सेंटरों से जुड़े मामले में राहत देने से इनकार कर दिया.
हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश कुलदीप शर्मा व अन्य की दायर अपील पर दिए. अदालत ने एकलपीठ में याचिका दायर करने वाले वीरेन्द्र अग्रवाल सहित अन्य को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है. अपील में कहा गया कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 12 सितंबर, 2017 को बार एसोसिएशनों के चुनाव के लिए आठ मानदंड तय किए थे. इसके अनुसार मतदान के लिए एसोसिएशन का पहचान पत्र और बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रमुख शर्तें हैं. इसके बावजूद चुनाव समिति ने बिना अधिकारिता गत 3 और 4 नवंबर को नोटिस जारी कर कर दो वकालतनामे या दो पेशियों में उपस्थिति की शर्त लगा दी. चुनाव प्रक्रिया आरंभ होने के बाद नियमों में भी संशोधन नहीं हो सकता.
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अपील में यह भी कहा: अपील में यह भी कहा गया कि इस प्रावधान से करीब ढाई हजार मतदाता मतदान का अधिकार खो देंगे. केवल वकालतनामे से अधिवक्ता के प्रैक्टिस या नॉन-प्रैक्टिस होने का निर्धारण नहीं होता. इस प्रावधान से बहस का मौका नहीं मिलने वाले युवा अधिवक्ता प्रभावित हो रहे हैं. ऐसे में एकलपीठ का आदेश रद्द किया जाए. इस पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी एवं संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा.
यह था नोटिस: बार एसोसिएशन चुनाव के लिए 2 नवंबर को नोटिस जारी किया गया था. इसके बाद चुनाव समिति ने 3 व 4 नवंबर को नोटिस जारी कर मतदान के लिए दो मुकदमों के वकालतनामे या दो पेशियों में अदालत के समक्ष पेश होने का प्रमाण पत्र जरूरी कर दिया. इस पर आई आपत्तियों के बाद समिति ने 17 नवंबर को अधिसूचना जारी कर यह शर्त हटा दी. इसे एकलपीठ में याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी.
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अवैध निर्माध के खिलाफ कार्रवाई से सहमत: उधर, सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर के गोपालपुरा बाईपास पर संचालित कोचिंग सेंटरों से जुड़े मामले में राहत देने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने का दायित्व इस संबंध में बनी संस्था का होता है. नागरिकों का भी दायित्व है कि वह अवैध निर्माण नहीं करें. इसके बावजूद यदि कोई कोचिंग सेंटर सीलिंग कार्रवाई से व्यथित है तो संबंधित अदालत के समक्ष जा सकता है.
57 कोचिंग सील: सुनवाई के दौरान 10 बी विकास समिति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजदीपक रस्तोगी ने कहा, जेडीए कमिश्नर ने पिछली तीन सुनवाई पर शपथ पत्र पेश कर जानकारी दी कि गोपालपुरा बाईपास पर चल रहे 134 कोचिंग सेंटरों को नोटिस देकर 57 सेंटर सील किए गए. जेडीए की ओर से इन पर जल्द कार्रवाई करने की जानकारी दी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया. राज्य सरकार ने 350 करोड़ रुपए खर्च कर कोचिंग हब बनाया था, जो खाली पड़ा है. वहीं, कोचिंग सेंटरों ने कहा कि जेडीए ने सीलिंग की गलत कार्रवाई की, इसलिए सील खोली जाए. इस पर अदालत ने मामले में दखल से इनकार कर दिया.
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