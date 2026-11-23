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कोर्ट के दो फैसले: बार में मतदान के लिए दो वकालतनामे या दो पेशियों की अनिवार्यता के आदेश पर रोक, कोचिंग सेंटर्स को राहत नहीं

राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर एवं सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली ( ETV Bharat Jaipur/ New Delhi (File Photo) )

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में मतदान के लिए कम से कम दो वकालतनामे या दो पेशियों में उपस्थिति की अनिवार्यता को बहाल करने वाले एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी. इसके साथ ही अदालत ने 11 दिसंबर को होने वाले चुनाव में 2 नवंबर को जारी नोटिस के अनुसार कार्रवाई जारी रखने को कहा. उधर, सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर के गोपालपुरा बाईपास पर संचालित कोचिंग सेंटरों से जुड़े मामले में राहत देने से इनकार कर दिया.