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वित्तीय मंजूरी नहीं मिलने के आधार पर संविदाकर्मियों को हटाने पर हाईकोर्ट की रोक

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात संविदाकर्मियों की साल 2026- 27 के लिए वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलने के आधार पर उन्हें कार्य से हटाने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने इस मामले में चिकित्सा सचिव, स्वास्थ्य निदेशक और सीएमएचओ जयपुर प्रथम सहित जमवारामगढ़ के बीसीएमएचओ से जवाब तलब किया है. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ताओं की सेवा दूसरे किसी संविदाकर्मी से नहीं बदली जाए. हाईकोर्ट के जस्टिस मुन्नेरी लक्ष्मण की एकलपीठ ने यह आदेश गुड्डी सैनी व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रयोगशाला सहायक के पद पर आरएमआरएस के जरिए संविदा पर लगे हुए थे. दोनों पक्षों के बीच इस संबंध में एग्रीमेंट भी बन गया था. याचिका में बताया कि बीते साल मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी योजना के तहत उसकी सेवा स्वीकृति भी जारी हो गई थी. वहीं, इस साल उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई. इसके चलते 9 मार्च को विभाग ने उनकी सेवाएं समाप्त कर दी. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलने के आधार पर पद से हटाने पर रोक लगा दी.