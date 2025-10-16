ETV Bharat / state

जल संस्थान के AE की चयन सूची व वरिष्ठता सूची को रद्द करने के PST के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

नैनीताल: हाईकोर्ट ने उत्तराखंड जल संस्थान के सहायक अभियंताओं की वर्ष 2013-14 में बनी चयन सूची व 2021 में बनी वरिष्ठता सूची को रद्द करने के पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल के आदेश पर रोक लगा दी है.

जल संस्थान के AE की चयन सूची व वरिष्ठता सूची पर सुनवाई: पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल ने 8 अगस्त 2025 को जल संस्थान के मैकेनिकल व इलेक्ट्रिक विंग के सहायक अभियंताओं की याचिकाओं की सुनवाई के बाद 2021 में बनी वरिष्ठता व वर्ष 2013-14 में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा बनाई गई चयन सूची को रद्द कर दिया था.

इंजीनियरों की याचिका में ये कहा गया: इन इंजीनियरों ने अपनी याचिका में कहा था कि आयोग ने मेरिट सूची बनाते समय मैकेनिकल व इलेक्ट्रिक विंग के अभ्यर्थियों के अंकों में स्केलिंग की है, जबकि सिविल विंग के अभ्यर्थियों के अंकों में स्केलिंग नहीं की. तब सिविल विंग के 10 व मैकेनिकल/ इलेक्ट्रिक विंग के 5 अभ्यर्थी सहायक अभियंता पद पर चयनित हुए थे, जो वर्तमान में जल संस्थान के विभिन्न खंडों में प्रभारी अधिशाषी अभियंता हैं.

पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल के आदेश को दी चुनौती: पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल के 8 अगस्त 2025 के उक्त आदेश को अमित कुमार व अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि चयन सूची करीब 12 साल पहले व वरिष्ठता सूची 4 साल पहले बन चुकी थी, जिसे अब चुनौती नहीं दी जा सकती.

हाईकोर्ट ने पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल के आदेश पर रोक लगाई: दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ ने फिलहाल पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल के फैसले पर रोक लगा दी है. मामले की अगली सुनवाई दिसम्बर माह में होगी.