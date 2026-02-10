ETV Bharat / state

संभल हिंसा मामले में ASP अनुज चौधरी सहित अन्य पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत, FIR दर्ज करने के आदेश पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के सीजेएम के आदेश पर रोक लगाई रोक, शिकायतकर्ता को जवाब दाखिल करने का निर्देश

हाईकोर्ट ने संभल सीजेएम के आदेश पर लगाई रोक.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 10, 2026 at 3:13 PM IST

Updated : February 10, 2026 at 3:37 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने संभल हिंसा मामले में पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने के सीजेएम संभल के आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने विपक्षी शिकायतकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है. राज्य सरकार और संभल के पूर्व सीओ अनुज चौधरी सहित अन्य पुलिस कर्मियों ने सीजेएम के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका पर न्यायमूर्ति समित गोपाल सुनवाई कर रहे हैं.

कोर्ट ने कहा है कि याचिका की पोषणीयता का प्रश्न शिकायतकर्ता द्वारा जवाब दाखिल किए जाने के बाद विचार किया जाएगा. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और अधिवक्ता ए.के. संड ने दलील दी कि सीजेएम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत तय अनिवार्य प्रक्रियाओं की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया. मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधिकारियों को आरोपों के संबंध में अपनी बात रखने का कोई अवसर नहीं दिया, जो कानूनन आवश्यक है.

राज्य सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि मजिस्ट्रेट ने कानून द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं का अतिक्रमण किया. वहीं शिकायतकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट एसएफए नक़वी ने याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार अपने ही अधिकारियों को बचाने के लिए आगे आ रही है, जो न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है. उन्होंने दलील दी कि गृह सचिव को नागरिकों के संरक्षक की भूमिका निभानी चाहिए थी। कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है.

