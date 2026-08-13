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हाईकोर्ट ने मुजफ्फरनगर में सीएनजी वाहन के संचालन पर लगाई रोक, जानिए क्या है मामला

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 के तहत मुजफ्फरनगर में सीएनजी वाहन को रूट पर संचालन की दी गई अनुमति के क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. कोर्ट ने योजना के क्रियान्वयन में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को तय की है. यह आदेश न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने दिया.

याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता समीर शर्मा ने कोर्ट को बताया कि उनके पक्षकार को अंतरिम राहत के संबंध में पहले 13 मई और नौ जुलाई 2026 के आदेशों में राज्य की ओर से आश्वासन दिया गया था. आश्वासन यह था कि प्रस्तावित योजना से याची के निर्धारित रूट पर अतिक्रमण नहीं किया जाएगा.

अधिवक्ता ने कोर्ट का ध्यान 25 जुलाई 2026 को सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक की ओर से जारी उस पत्र की ओर दिलाया, जिसमें रामलाल को मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत संबंधित मार्ग पर सीएनजी वाहन चलाने की अनुमति दी गई थी.