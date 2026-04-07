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हाईकोर्ट का फैसला; क्षेत्राधिकार से परे एसीजेएम मेरठ के आदेश पर रोक, वीडियो पेश न कर पाने पर एसपी औरैया तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो मामलों की सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह एसीजेएम मेरठ के आदेश पर रोक लगा दी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 9:57 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवेचना अधिकारी को अभियुक्तों से दस्तावेजी साक्ष्य लेकर विवेचना करने के एसीजेएम मेरठ के निर्देश पर रोक लगा दी है. शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर सभी विपक्षियों से चार सप्ताह में याचिका पर जवाब मांगा है.

यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने सोना जैन की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस मिश्र व एडवोकेट विशेष राजवंशी ने को सुनकर दिया है. वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि मजिस्ट्रेट ने अधिकार क्षेत्र से परे आदेश किया है.

मजिस्ट्रेट को विवेचना में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है. मजिस्ट्रेट केवल विवेचना की मॉनिटरिंग कर सकता है. वह अपनी संतुष्टि दर्ज कर सही विवेचना का आदेश भी दे सकता है, लेकिन विवेचना अधिकारी के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता. साथ ही किसी अभियुक्त को इस तरह की अर्जी देने का अधिकार नहीं है.

मजिस्ट्रेट ने केस डायरी नहीं तलब की और आदेश कर दिया. सरकारी वकील ने मजिस्ट्रेट के आदेश का बचाव किया लेकिन संतुष्टि दर्ज नहीं किए जाने की बात स्वीकार की. कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय मानते हुए एसीजेएम मेरठ के गत 19 फरवरी के आदेश पर रोक लगाते हुए विपक्षियों से याचिका पर जवाब मांगा है.

एसपी औरैया कोर्ट में तलब : वहीं दूसरी ओर रिकॉर्ड में वीडियो नहीं मिलने पर औरैया के एसपी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अश्लील वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोपी अंकित यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए वीडियो मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने दिया है.

पीड़िता ने अजीतमल थाने में याची के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि याची ने उसके नहाते समय का अश्लील वीडियो बनाया और वायरल करने की धमकी देते हुए दुष्कर्म किया. इस मामले में याची जेल में बंद है और उसने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की. याची अधिवक्ता अभिषेक कुमार सरोज ने दलील दी कि याची को झूठा फंसाया गया है. कोई भी अश्लील वीडियो जांच में नहीं पाया गया है.

कोर्ट ने कहा कि वर्तमान रिकॉर्ड में ऐसे किसी वीडियो की उपलब्धता के साक्ष्य स्पष्ट नहीं हैं. यह जमानत याचिका सितंबर 2025 से लंबित है. कोर्ट ने एसपी औरैया को निर्देश दिया है कि वे 13 अप्रैल, 2026 को संबंधित वीडियो के रिकॉर्ड के साथ स्वयं उपस्थित हों. सरकारी वकील को आदेश दिया गया है कि वे अगले 48 घंटों के भीतर इस न्यायिक आदेश की सूचना संबंधित अधिकारियों को सुनिश्चित करें.

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ALLAHABAD HIGH COURT ORDER
एसीजेएम मेरठ के आदेश पर रोक
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