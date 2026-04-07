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हाईकोर्ट का फैसला; क्षेत्राधिकार से परे एसीजेएम मेरठ के आदेश पर रोक, वीडियो पेश न कर पाने पर एसपी औरैया तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवेचना अधिकारी को अभियुक्तों से दस्तावेजी साक्ष्य लेकर विवेचना करने के एसीजेएम मेरठ के निर्देश पर रोक लगा दी है. शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर सभी विपक्षियों से चार सप्ताह में याचिका पर जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने सोना जैन की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता डीएस मिश्र व एडवोकेट विशेष राजवंशी ने को सुनकर दिया है. वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि मजिस्ट्रेट ने अधिकार क्षेत्र से परे आदेश किया है. मजिस्ट्रेट को विवेचना में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है. मजिस्ट्रेट केवल विवेचना की मॉनिटरिंग कर सकता है. वह अपनी संतुष्टि दर्ज कर सही विवेचना का आदेश भी दे सकता है, लेकिन विवेचना अधिकारी के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता. साथ ही किसी अभियुक्त को इस तरह की अर्जी देने का अधिकार नहीं है. मजिस्ट्रेट ने केस डायरी नहीं तलब की और आदेश कर दिया. सरकारी वकील ने मजिस्ट्रेट के आदेश का बचाव किया लेकिन संतुष्टि दर्ज नहीं किए जाने की बात स्वीकार की. कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय मानते हुए एसीजेएम मेरठ के गत 19 फरवरी के आदेश पर रोक लगाते हुए विपक्षियों से याचिका पर जवाब मांगा है.