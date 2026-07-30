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हाईकोर्ट से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रजनी रावत को राहत, ट्रांसफर ऑर्डर पर लगाई रोक

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य महानिदेशालय में तैनात मुख्य प्रशासनिक अधिकारी रजनी रावत के प्रशासनिक आधार पर किए गए स्थानांतरण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले कि सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनका 3 जुलाई का स्थानांतरण आदेश तथा 7 और 20 जुलाई 2026 के कार्यमुक्त (रिलीविंग) आदेशों के क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है. मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं.

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वह वर्तमान में स्वास्थ्य महानिदेशालय, देहरादून में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं. 30 जून 2025 को तत्कालीन महानिदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. सुनीता टम्टा ने उनके विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणियों वाली रिपोर्ट शासन को भेजी थी, जो लगभग सात माह बाद 4 फरवरी 2026 को शासन के समक्ष प्रस्तुत हुई. इसी के आधार पर 13 फरवरी 2026 को उनका जिला अस्पताल चमोली स्थानांतरण कर दिया गया.

याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने इस कार्रवाई के विरुद्ध लगातार सचिव एवं महानिदेशक स्वास्थ्य को प्रत्यावेदन दिए और सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण से संबंधित अभिलेख भी मांगे. विभाग ने आरटीआई के जवाब में संबंधित सूचना उपलब्ध न होने की बात कही. जिससे उनके अनुसार उत्तराखंड स्थानांतरण अधिनियम, 2017 की धारा 18(4) का पालन नहीं किया गया.

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि उन्होंने इससे पहले भी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. 25 फरवरी 2026 को हाईकोर्ट ने चमोली स्थानांतरण आदेश को निरस्त करते हुए विभाग को उनका पक्ष सुनकर निर्णय लेने का निर्देश दिये थे. इसके अनुपालन में 24 मार्च 2026 को विभाग ने वह स्थानांतरण आदेश वापस ले लिया.

इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने 3 जुलाई 2026 को रजनी रावत का पुनः प्रशासनिक आधार पर देहरादून से जिला अस्पताल हरिद्वार स्थानांतरण कर दिया. 7 जुलाई और 20 जुलाई को उन्हें कार्यमुक्त करने के आदेश भी जारी कर दिए. याचिका में आरोप लगाया गया है कि विभाग ने उनके अभ्यावेदनों पर निष्पक्ष विचार करने के बजाय पूर्व में लगाए गए आरोपों को दोहराते हुए नया स्थानांतरण आदेश जारी किया, जो हाईकोर्ट के पूर्व निर्णय की भावना के विपरीत है.