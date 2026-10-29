PMAY जियोटैगिंग विवाद: संविदाकर्मी के टर्मिनेशन पर हाईकोर्ट की रोक, शहरी विकास निदेशक से जवाब तलब
पीएमएवाई योजना के तहत मकानों की जियोटैगिंग मामले में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए शहरी विकास निदेशक से जवाब तलब किया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 29, 2026 at 12:50 PM IST
नैनीताल: हाईकोर्ट से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों की जियोटैगिंग और कार्यों की प्रगति के आंकड़ों में विरोधाभास के आरोप में नौकरी से हटाए गए संविदाकर्मी विस्तार गुप्ता को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उनके टर्मिनेशन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए शहरी विकास निदेशक से जवाब मांगा है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तक उक्त पद पर किसी भी नई नियुक्ति करने पर अंतरिम रोक लगा दी है.
मामले की सुनवाई के दौरान शहरी विकास निदेशक विनोद गोस्वामी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष उपस्थित हुए. उन्होंने बताया कि विस्तार गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई सीडीओ पौड़ी अथवा संबंधित अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर की गई थी. हालांकि, भुवन पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों और विभागीय रिपोर्ट के बीच अंतर को लेकर अदालत ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ में हुई.
मामले के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों की जियोटैगिंग और कार्यों की निगरानी से जुड़ा है. विस्तार गुप्ता वर्ष 2019 से उत्तराखंड शहरी विकास निदेशालय रुड़की के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत थे. उनकी जिम्मेदारी योजना के तहत पूर्ण हुए मकानों का रिकॉर्ड रखना, जियोटैगिंग करना और अपात्र लोगों को गलत तरीके से लाभ दिए जाने की स्थिति में संबंधित अनियमितताओं को सामने लाना था.
इससे पहले वह खटीमा नगर पालिका के साथ भी काम कर चुके थे. रुड़की नगर निगम में कामकाज के दौरान विस्तार गुप्ता ने कई अनियमितताएं पाईं और इसकी शिकायत की. आरोप है कि शिकायत के बाद उन्हें ही नौकरी से हटा दिया गया. 17 मार्च 2026 को जारी टर्मिनेशन आदेश में उनके खिलाफ यह आरोप लगाया गया कि निर्धारित 100 मकानों में से उन्होंने केवल दो मकानों का काम पूरा किया.
विस्तार गुप्ता ने इस आंकड़े पर सवाल उठाते हुए अदालत को बताया कि भारत सरकार के भुवन पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, उनके कार्यकाल में 67 से 70 प्रतिशत तक काम पूरा हुआ था. ऐसे में विभागीय रिपोर्ट में केवल दो मकानों का काम पूरा होने का आंकड़ा किस आधार पर दर्ज किया गया, जो गलत है उनके द्वारा किए गए कार्य भुवन पोर्टल में उपलब्ध हैं. चाहे तो उससे मिलान कर सकते हैं. कहा कि उन्हें साजिशन पद से हटाया गया हैं.
ये भी पढ़ें: बनभूलपुरा में 6900 लोगों ने जमा किए पीएम आवास योजना के फार्म, छूटने पर इस तारीख तक कर सकेत हैं आवेदन