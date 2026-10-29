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PMAY जियोटैगिंग विवाद: संविदाकर्मी के टर्मिनेशन पर हाईकोर्ट की रोक, शहरी विकास निदेशक से जवाब तलब

उत्तराखंड हाईकोर्ट ( Photo-ETV Bharat )

नैनीताल: हाईकोर्ट से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों की जियोटैगिंग और कार्यों की प्रगति के आंकड़ों में विरोधाभास के आरोप में नौकरी से हटाए गए संविदाकर्मी विस्तार गुप्ता को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उनके टर्मिनेशन आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए शहरी विकास निदेशक से जवाब मांगा है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तक उक्त पद पर किसी भी नई नियुक्ति करने पर अंतरिम रोक लगा दी है.

मामले की सुनवाई के दौरान शहरी विकास निदेशक विनोद गोस्वामी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष उपस्थित हुए. उन्होंने बताया कि विस्तार गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई सीडीओ पौड़ी अथवा संबंधित अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर की गई थी. हालांकि, भुवन पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों और विभागीय रिपोर्ट के बीच अंतर को लेकर अदालत ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ में हुई.

मामले के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों की जियोटैगिंग और कार्यों की निगरानी से जुड़ा है. विस्तार गुप्ता वर्ष 2019 से उत्तराखंड शहरी विकास निदेशालय रुड़की के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत थे. उनकी जिम्मेदारी योजना के तहत पूर्ण हुए मकानों का रिकॉर्ड रखना, जियोटैगिंग करना और अपात्र लोगों को गलत तरीके से लाभ दिए जाने की स्थिति में संबंधित अनियमितताओं को सामने लाना था.