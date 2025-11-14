Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

फतेहपुर की 180 नूरी जामा मस्जिद नहीं टूटेगा, हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण पर लगाई रोक

कोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले को 17 नवंबर सूचीबद्ध किया जाए ताकि राज्य सरकार निर्देश प्राप्त कर सके

नूरी जामा मस्जिद की फाइल फोटो.
नूरी जामा मस्जिद की फाइल फोटो. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 9:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहपुर स्थित नूरी जामा मस्जिद के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि आगे कोई भी विध्वंस कार्रवाई न की जाए. न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने मस्जिद की प्रबंध समिति द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.

याचिकाकर्ता का कहना था कि अधिकारियों द्वारा जारी नोटिस के बाद मस्जिद का एक हिस्सा पहले ही ध्वस्त कर दिया गया. सुनवाई के दौरान, राज्य के वकील ने कहा कि ध्वस्तीकरण मस्जिद के पास की सड़क को चौड़ा करने के लिए किया गया और यह कार्य पहले ही पूरा हो चुका है.

याची के अधिवक्ता का कहना था कि यह सही नहीं है. ध्वस्तीकरण आगे भी होना है. यदि मस्जिद को संरक्षित नहीं किया गया तो अगली सुनवाई तक उसे और ध्वस्त किया जाएगा. इस पर सरकारी वकील ने कोर्ट से कहा कि अगली सुनवाई तक संबंधित संरचना को और ध्वस्त नहीं किया जाएगा. यह वचन इस आदेश का हिस्सा है. कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई होने तक मस्जिद में कोई और विध्वंस की कार्रवाई नहीं की जाएगी."

हालांकि, सड़क चौड़ीकरण की तात्कालिकता और आवश्यकता को देखते हुए खंडपीठ ने निर्देश दिया कि मामले को 17 नवंबर सूचीबद्ध किया जाए ताकि राज्य सरकार निर्देश प्राप्त कर सके. फतेहपुर जिले के ललौली गांव में स्थित नूरी जामा मस्जिद, उस समय प्रचलित स्थापत्य शैली में निर्मित 180 साल पुरानी मस्जिद है.

इसे भी पढ़ें-फतेहपुर की 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद पर चला बुलडोजर; अतिक्रमण की जद में था धार्मिक स्थल

TAGGED:

NOORI JAMA MASJID FATEHPUR
FATEHPUR MOSQUE NOT DEMOLISHED
HIGH COURT BANS MOSQUE DEMOLITION
HIGH COURT ORDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

यूपी में 40 गांवों के 4112 लोगों पर क्यों दर्ज हुए चुन-चुनकर मुकदमे, जानिए थारू समुदाय का क्या है गुनाह?

जब बारिश बिगाड़े राह, तपस्या दिखाए नई राह; यूपी की 11वीं की छात्रा की ये छोटी सी तकनीक, बड़े हादसों का करेगी अंत

यूपी में योगी सरकार ला रही एग्रीगेटर पॉलिसी, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलेगी इतनी छूट, जानिए नियम-शर्ते

यूपी का सबसे महंगा मुर्गा कड़कनाथ, कीमत दोगुनी-खूबियां 4 गुनी; डिमांड आसमानी...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.