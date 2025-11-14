ETV Bharat / state

फतेहपुर की 180 नूरी जामा मस्जिद नहीं टूटेगा, हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण पर लगाई रोक

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहपुर स्थित नूरी जामा मस्जिद के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि आगे कोई भी विध्वंस कार्रवाई न की जाए. न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने मस्जिद की प्रबंध समिति द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.

याचिकाकर्ता का कहना था कि अधिकारियों द्वारा जारी नोटिस के बाद मस्जिद का एक हिस्सा पहले ही ध्वस्त कर दिया गया. सुनवाई के दौरान, राज्य के वकील ने कहा कि ध्वस्तीकरण मस्जिद के पास की सड़क को चौड़ा करने के लिए किया गया और यह कार्य पहले ही पूरा हो चुका है.

याची के अधिवक्ता का कहना था कि यह सही नहीं है. ध्वस्तीकरण आगे भी होना है. यदि मस्जिद को संरक्षित नहीं किया गया तो अगली सुनवाई तक उसे और ध्वस्त किया जाएगा. इस पर सरकारी वकील ने कोर्ट से कहा कि अगली सुनवाई तक संबंधित संरचना को और ध्वस्त नहीं किया जाएगा. यह वचन इस आदेश का हिस्सा है. कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई होने तक मस्जिद में कोई और विध्वंस की कार्रवाई नहीं की जाएगी."